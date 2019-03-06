Рубль слегка снижается к доллару и евро в среду днем вслед за нефтью

Москва. 6 марта. Доллар США и евро чуть подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в среду; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на нефтяных площадках.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 65,845 руб./$1, что на 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,42 руб./EUR1, поднявшись на 8,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9 копеек - до 69,70 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 марта на 4,26 копейки, до 65,8430 руб./$1, и опустил курс евро на 9 копеек, до 74,4158 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля по отношению к доллару и евро на дневных торгах среды связано, прежде всего, с наметившимся ухудшением ситуации на мировых нефтяных площадках под давлением опубликованных накануне данных Американского института нефти (API) о существенном увеличении товарных запасов в США. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК не изменились в цене по отношению к закрытию вторника, торгуясь у отметки $65,86 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже снизились на 0,67% - до $56,18 за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 1 марта, подскочили на 7,29 млн баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 391 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 3,1 млн баррелей. Официальные статданные Минэнерго США будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей. Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стал новый прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которому подъем глобального ВВП в 2019 году составит 3,3% против ожидавшихся ранее 3,5%.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, к концу первой половины дня в среду доллар торговался в "зеленой" зоне практически на всех площадках развивающихся рынков. Еще накануне вечером американская валюта получила поддержку от хороших данных по деловой активности и рынку недвижимости в США. В частности, индекс доллара поднимался до отметки в 97 пунктов, обновив двухнедельный максимум. Однако уже в среду индекс USD к корзине шести основных валют торговался вблизи нулевых отметок, тогда как на площадках emerging markets американская валюта сохранила позитивный импульс. В среду вечером внимание инвесторов на мировых рынках будет приковано к традиционным данным по запасам и добыче нефти в США, а также данным по числу занятых вне сельскохозяйственного сектора США от ADP. Однако весьма вероятно, что российский валютный рынок достаточно сдержанно отыграет внешнюю статистику, и пара "доллар/рубль" вряд ли выйдет за пределы торгового диапазона, сложившегося с начала марта - 65,6-66,0 руб./$1.

"Рубль остается в узких торговых диапазонах с начала недели. В паре с долларом рубль торгуется в диапазоне 65,5-66 руб./$1, в паре с евро чуть более выражена тенденция к укреплению на фоне ослабления позиций европейской валюты на глобальных площадках. Накануне рубль практически не отреагировал на публикацию предстоящих в марте покупок валюты Минфином, несмотря на то, что фактические объемы оказались выше консенсус-прогноза, составив 366 млрд рублей. Сегодня российская валюта может получить определенную поддержку по итогам первичных размещений ОФЗ, которые могут пользоваться дополнительным спросом на фоне позитивных данных по инфляционным ожиданиям, подкрепляющих уверенность игроков в отсутствии необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ", - считают аналитики Нордеа банка.

По мнению аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, не стоит ждать значимых движений в паре "доллар-рубль", которая, скорее всего, и сегодня останется в привычном для последних дней диапазоне - 65,5-66 руб./$1. В последние дни российская валюта практически не реагирует на рост доллара на мировом рынке. Сегодня пара "евро-доллар" пытается закрепиться ниже важной отметки $1,3 за евро. Если ей это удастся, то рост доллара против рубля может ускориться.

Аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко отмечают, что сегодня с утра сохраняется тенденция к некоторому укреплению доллара США. Индекс DXY сейчас колеблется вблизи отметки 97 пунктов, то есть недалеко от полуторагодичного максимума. Хуже аналогов котируется австралийский доллар, который уже подешевел на 0,7% под влиянием негативных данных по ВВП за четвертый квартал 2018 года. В четверг инвесторы ждут заседания совета управляющих ЕЦБ, а в пятницу - данных по американскому рынку труда. Оба события, вероятно, позитивно повлияют на курс доллара США, в основном относительно валют других развитых рынков: руководство ЕЦБ, как ожидается, должно подтвердить приверженность сравнительно мягкой денежно-кредитной политике, а пятничная статистика, судя по всему, будет свидетельствовать о благоприятной ситуации на американском рынке труда.

"На этом фоне евро завтра может отступить до $1,125 за евро. Не исключено, что доллар в пятницу продолжит укрепляться, а индекс DXY протестирует сильный уровень сопротивления, располагающийся на отметке 97,5 пункта. Однако существенного укрепления доллара ждать не стоит, так как финальные индексы PMI за февраль указывают на то, что экономическая ситуация в Европе перестала ухудшаться, по крайней мере в секторе услуг. Успешный ход переговоров между США и Китаем также, вероятно, ограничит укрепление американской валюты. Таким образом, не исключено, что к концу текущей недели привлекательной торговой идеей станет продажа доллара. Что касается валют развивающихся рынков, включая рубль, то стоит также ждать их ослабления относительно доллара, хотя и не такого существенного, как у валют развитых рынков. Возможно, рубль протестирует отметку 66 руб./$1, хотя торги будут проходить в довольно спокойном режиме", - полагают аналитики Sberbank CIB.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного снизилась. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) по отношению к 5 марта и составила 7,90% годовых, а на семидневный срок - выросла на 1 б.п., до 7,91% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 3 месяца снизились на 1 б.п. и 2 б.п. - до 8,23% и 8,61% годовых, соответственно, а ставка на срок 6 месяцев не изменилась и составила 8,69% годовых.