Единственным препятствием на пути укрепления российской валюты по-прежнему является бюджетное правило - ГК "ФИНАМ"

Аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что на данном этапе решение Федеральной резервной системы США взять паузу в цикле повышений процентной ставки и нормализация торговых отношений между США и Китаем являются позитивными факторами для валют и долговых рынков emerging markets, а опасения введения санкций против ведущих отечественных банков и госдолга сильно преувеличены. Единственным препятствием на пути укрепления российской валюты по-прежнему является бюджетное правило, которое поддерживает политику слабого рубля. В связи с чем базовый сценарий движения пары рубль/доллар на первый весенний месяц предполагает диапазон 64,90-67,20.