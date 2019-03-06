Промышленные металлы не получают поддержку китайского рынка - Julius Baer

Улучшение настроений на финансовых рынках было связано с введением очередных мер стимулирования экономики в Китае, а также прогрессом в торговых переговорах между США и КНР, полагает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Все это отразилось на росте котировок большинства промышленных металлов в текущем году. Во вторник цены продолжили повышение несмотря на новые более низкие ориентиры по темпам экономического роста в Китае и прогнозы стабилизации инфраструктурных инвестиций. На этом фоне резкого роста спроса на промышленные металлы в Поднебесной не предвидится, уверен эксперт. Дополнительным сдерживающим фактором будет продолжающаяся слабость автомобильного рынка и замедление роста в строительном секторе. В этой ситуации некоторые металлы оказываются под большим давлением, чем другие.

"Тогда как алюминий и медь активно используются автопроизводителями, первый металл дешевеет гораздо сильнее, указывает Карстен Менке. - Тем временем, медь получает поддержку со стороны растущих продаж электромобилей, в которых этот металл используется в большем объеме. Однако совокупный спрос в текущем году будет слабым, что может привести к обсуждению властями новых мер поддержки отраслей, являющихся крупными потребителями металлов. Согласно опубликованным во вторник сообщениям, правительство КНР пока не готово идти на такие шаги, поскольку оно стремится сохранить достигнутые ранее результаты в снижении долговой нагрузки в экономике и избежать нового повышения уровня закредитованности. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок промышленных металлов в целом и ожидаем движение котировок в ограниченном диапазоне. Алюминий, по нашим оценкам, торгуется у нижней границы фундаментально обоснованного коридора цен, что создает все больше проблем для производителей с высоким уровнем издержек и может привести к сокращению мощностей. Котировки меди, напротив, находятся у верхней границы фундаментально обоснованного диапазона цен".