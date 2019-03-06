Доходность по 10-летним облигациям Казначейства США падает вопреки макроэкономической статистике - Julius Baer

"Во вторник доходность по эталонным 10-летним государственным облигациям США опустилась до 2,70% несмотря на признаки улучшения темпов экономического роста в стране. Индекс деловых настроений в непроизводственных отраслях вырос в феврале до 59,7 п. с 56,7 п. в январе, приблизившись к недавнему максимуму в 60,8 п., отмеченному в прошлом сентябре. Тогда рынок закладывал в котировки несколько повышений процентных ставок ФРС США. Однако в прошлом месяце игроки ожидали смягчение политики регулятора. В соотношении текущей макроэкономической статистики и рыночных ожиданий относительно политики американского центробанка, которые оцениваются по котировкам фьючерсов на федеральные средства, наблюдается очевидное несоответствие. Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник призвал к скорейшему разрешению вопроса с повышением потолка государственного долга. Как известно, американский Минфин не может превышать текущий уровень со 2 марта. Трейдеры на рынке облигаций ожидали, что без новых выпусков казначейских бумаг цены на них начнут рост, а доходности будут снижаться. Быстрое повышение Конгрессом США потолка госдолга будет означать, что Минфин вернется на рынок заимствований раньше, чем это ожидалось", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.