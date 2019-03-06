На аукционе ОФЗ вновь ожидаем акцента на среднесрочном выпуске - Уралсиб

"Минфин на сегодняшнем аукционе протестирует спрос на длинную дюрацию. Вчера второй день подряд на рынке рублевого госдолга отмечалась очень низкая торговая активность. Объем сделок едва превысил 13 млрд руб., и треть его пришлась на четырехлетние ОФЗ 26215. Котировки ОФЗ вновь изменились индикативно, в пределах 0,1 п.п. и преимущественно с "минусом". Рубль за основную сессию подешевел на 0,1%, в целом проигнорировав информацию о заметном увеличении валютных интервенций в текущем месяце. Впрочем, единого тренда среди валют ЕМ не было. Глава департамента ДКП Банка России Алексей Заботкин предупредил о возможном переходе к снижению ключевой ставки до конца нынешнего года, но рынок на это тоже не отреагировал, поскольку подобные заявления уже звучали не так давно. Минфин же решил протестировать интерес инвесторов к длинной дюрации, воодушевленный, по всей видимости, результатами последних аукционов с рекордными объемами размещения. Отметим, что на объявление параметров аукционов рынок вчера тоже не откликнулся. Сегодня инвесторам будут предложены семилетние и пятнадцатилетние ОФЗ, пятнадцатилетние впервые с начала февраля. Прошлая неделя преподнесла большой сюрприз в плане высокого спроса и, соответственно, объема размещения ОФЗ, при том что на вторичном рынке обороты были крайне низкими. Сейчас ситуация очень похожая, инвесторы не проявляют активности уже два дня. Мы не удивимся, если сегодня Минфину удастся занять порядка 35–40 млрд руб., однако вновь ожидаем акцента на среднесрочном выпуске", - отмечают аналитики Уралсиба.