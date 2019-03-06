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Главная / Мнения аналитиков / На аукционе ОФЗ вновь ожидаем акцента на среднесрочном выпуске - Уралсиб
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06 марта 2019 года 12:10
На аукционе ОФЗ вновь ожидаем акцента на среднесрочном выпуске - Уралсиб
"Минфин на сегодняшнем аукционе протестирует спрос на длинную дюрацию. Вчера второй день подряд на рынке рублевого госдолга отмечалась очень низкая торговая активность. Объем сделок едва превысил 13 млрд руб., и треть его пришлась на четырехлетние ОФЗ 26215. Котировки ОФЗ вновь изменились индикативно, в пределах 0,1 п.п. и преимущественно с "минусом". Рубль за основную сессию подешевел на 0,1%, в целом проигнорировав информацию о заметном увеличении валютных интервенций в текущем месяце. Впрочем, единого тренда среди валют ЕМ не было. Глава департамента ДКП Банка России Алексей Заботкин предупредил о возможном переходе к снижению ключевой ставки до конца нынешнего года, но рынок на это тоже не отреагировал, поскольку подобные заявления уже звучали не так давно. Минфин же решил протестировать интерес инвесторов к длинной дюрации, воодушевленный, по всей видимости, результатами последних аукционов с рекордными объемами размещения. Отметим, что на объявление параметров аукционов рынок вчера тоже не откликнулся. Сегодня инвесторам будут предложены семилетние и пятнадцатилетние ОФЗ, пятнадцатилетние впервые с начала февраля. Прошлая неделя преподнесла большой сюрприз в плане высокого спроса и, соответственно, объема размещения ОФЗ, при том что на вторичном рынке обороты были крайне низкими. Сейчас ситуация очень похожая, инвесторы не проявляют активности уже два дня. Мы не удивимся, если сегодня Минфину удастся занять порядка 35–40 млрд руб., однако вновь ожидаем акцента на среднесрочном выпуске", - отмечают аналитики Уралсиба.
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06 марта 2019 года 19:45
Москва. 6 марта. Доллар США и евро умеренно подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" в среду; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения конъюнктуры мировых рынков, в том числе падения нефти. читать дальше
.06 марта 2019 года 19:35
Москва. 6 марта. Рынок акций РФ в среду отыграл почти все потери предыдущего 6-дневного снижения, локомотивом роста выступили акции "Норникеля" и обновившие свои максимумы бумаги "ЛУКОЙЛа"; индексы МосБиржи и РТС вернулись к круглым рубежам 2500 и 1200 пунктов, но преодолеть их не смогли из-за слабости нефти. читать дальше
.06 марта 2019 года 19:20
Москва. 6 марта. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительны на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.06 марта 2019 года 19:18
Индекс МосБиржи смог отыграть потери предыдущих сессий и вновь подойти к верхней границе диапазона 2450 - 2500 пунктов - Промсвязьбанк
"В среду российский фондовый рынок смог преломить тенденцию предыдущих сессии, а покупки в наших акциях преобладали, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Так, в Европе основные индексы к вечеру снижались в пределах 0,4%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 отступили на... читать дальше
.06 марта 2019 года 18:19
В начале года российский рынок обновил исторический максимум, после чего начал корректироваться из-за ожидания новых санкций из США. Аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин отмечает, что опубликованный законопроект не слишком суров: "Новая версия ограничений является логичным... читать дальше
.06 марта 2019 года 17:43
Итоги аукционов ОФЗ: Минфин продал госбумаг на 46,4 млрд руб. - почетное второе место с начала года - Промсвязьбанк
"По итогам двух аукционов Минфин разместил ОФЗ на 46,4 млрд. руб. - министерство не смогло побить свой рекорд недельной давности (57,6 млрд. руб.), однако сегодняшний результат занял почетное второе место с начала года. При сохраняющейся неопределенности на рынках на фоне санкционных рисков Минфин... читать дальше
.06 марта 2019 года 17:20
Отечественная валюта чувствует себя достаточно уверенно и стабильно против иностранных валют - Аналитика Онлайн
"Отечественная валюта чувствует себя достаточно уверенно и стабильно против иностранных валют. Интервенции Минфина вряд ли внесут какую-то существенную лепту в расстановку сил в валютной паре доллар/рубль на Московской бирже. По крайней мере, действия в моменте мы вряд ли увидим, но дальнейшее... читать дальше
.06 марта 2019 года 16:57
Рубль не упускает возможности сохранения инертности по отношению к геополитическим рискам - инвесторы продолжают абстрагироваться от санкционной темы. В результате к середине недели курсу рубля удается сохранять позиции в достаточно узком диапазоне 65,6-65,8, констатирует главный аналитик "БКС... читать дальше
.06 марта 2019 года 16:37
"Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4330 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,90%, недельная - до 7,91%, а месячная снизилась до 8,23%. Министр экономического развития М. Орешкин выступал в Госдуме, но не смог... читать дальше
.06 марта 2019 года 16:20
Движения пока укладываются в рамки существующего коридора 2450-2500 по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"Внешний фон особо не располагал к оптимизму, но российский рынок акций, оказавшись перепроданным за последние дни, решил иначе. К середине дня объём торгов на основной секции "Московской биржи" достиг почти 16 млрд рублей. Движения пока укладываются в рамки существующего коридора 2450-2500 по... читать дальше
.06 марта 2019 года 15:59
(изменены выходные данные, добавлен 3-й абзац) "БКС Глобал Маркетс" рекомендует открывать длинные позиции в глобальных депозитарных расписках (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) в рамках новой торговой идеи, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Олега Петропавловского, Кирилла Чуйко и Артема... читать дальше
.06 марта 2019 года 15:37
Единственным препятствием на пути укрепления российской валюты по-прежнему является бюджетное правило - ГК "ФИНАМ"
налитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что на данном этапе решение Федеральной резервной системы США взять паузу в цикле повышений процентной ставки и нормализация торговых отношений между США и Китаем являются позитивными факторами для валют и долговых рынков emerging markets, а опасения... читать дальше
.06 марта 2019 года 15:36
Москва. 6 марта. Доллар США и евро чуть подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в среду; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на нефтяных площадках. читать дальше
.06 марта 2019 года 15:17
"Сегодня на открытии нефть находилась под давлением, а валюты EM сдержанно снижались. На этом фоне рубль перешел к умеренному нисходящему движению. Учитывая объявленное вчера значительное увеличение покупок иностранный валюты ЦБ РФ, а также санкционный угрозы, вероятно, рубль постепенно будет... читать дальше
.06 марта 2019 года 14:57
Рост интереса к криптовалютам по мере снижения их цен вполне объясним и структурно поможет развитию отрасли - FxPro
Ко вторнику криптовалюты начали умеренно отыгрывать падение, а к вечеру вторника начали ощутимо расти, напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эталонный биткоин за последние 24 часа прибавляет более 3% и торгуется около $3,900. Уровень на $4K считается экспертами важным сопротивлением,... читать дальше
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