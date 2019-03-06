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06 марта 2019 года 11:35

Рынок акций РФ утром корректируется вверх после 6-дневного снижения, лидирует Норникель

Москва. 6 марта. Рынок акций РФ утром в среду растет вслед за фондовым Китаем, подогретым новостями о защите в КНР торговых секретов иностранных компаний; индексы МосБиржи и РТС корректируются вверх после 6-дневного снижения, при этом лидируют бумаги "Норникеля".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2481,2 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1187,31 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%.

Доллар подрос до 65,82 рубля (+0,07 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,6%, до 92,94 рубля), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%).

Чистая прибыль "Московской биржи" за 2018 год по МСФО сократилась на 2,6% по сравнению с 2017 годом - до 19,720 млрд рублей, говорится в отчетности биржи. Этот показатель превзошел консенсус-прогноз "Интерфакса" (падение на 5,2% - до 19,191 млрд рублей) и стал возможен благодаря частичному роспуску резервов по судебному иску с конкурсным управляющим ИК "Энергокапитал". Как сообщил журналистам финансовый директор компании Максим Лапин, биржа решила высвободить 75% резервов по этому иску, или 654,7 млн рублей.

Просели бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,6%), также нет единого вектора в Европе (FTSE просел на 0,04%, DAX растет на 0,2%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Китайский рынок вырос на информации о подготовке властями КНР мер защиты торговых секретов зарубежных компаний. В частности, государственным ведомствам будет запрещено требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку, о чем заявил зампредседателя Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) Нин Цзичжэ.

Такое условие, по его словам, включено в закон об иностранных инвестициях, обсуждаемый на проходящей в Пекине сессии ВСНП. Принятие закона даст гарантии того, что "от иностранного бизнеса нельзя будет потребовать передачи технологий в административном порядке", отметил чиновник.

Обвинения в том, что Китай требует раскрытия технологических секретов от зарубежных компаний, которые предъявляет Пекину Вашингтон, являются камнем преткновения в торговых переговорах США и КНР, пишет MarketWatch.

Накануне в КНР стартовала очередная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР). Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в рамках открытия сессии ВСНП объявил о ряде мер поддержки экономики, в том числе об увеличении госрасходов и новых сокращениях налогов, а также о дополнительных послаблениях для бизнеса и стимулировании кредитования малых и средних частных компаний.

Нефть утром в среду снижается на данных Американского института нефти (API) о существенном увеличении ее товарных запасов в США; Brent на $0,2 превышает уровень при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,52 за баррель (-0,5% и +0,3% накануне), апрельская цена WTI - $56,19 за баррель (-0,7% и +0,1% во вторник).

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 1 марта, подскочили на 7,29 млн баррелей, тогда как аналитики ждали повышения всего на 388 тыс. баррелей, пишет OilPrice.

При этом резервы бензина упали на 391 тыс. баррелей - меньше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов сократились на 3,1 млн баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

До некоторой степени негативом для рынка стали заявления двух крупнейших нефтяных компаний США - Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. - о предстоящем увеличении добычи углеводородов. В презентациях для аналитиков на этой неделе Exxon и Chevron повысили прогнозы производства нефти и газа на сланцевых месторождениях пермского бассейна. За 5-6 лет добыча в этом регионе вырастет почти втрое с уровня 2018 года.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Пучкарев, рынок акций проигнорировал просадку нефти и корректируется вверх. Растут акции "Мосбиржи" после выхода годового отчета по МСФО, наблюдательный совет биржи в среду может дать рекомендации по дивидендам за 2018 год. Внимание инвесторов также приковано к решению совета директоров "Распадской" по поводу дополнительной эмиссии акций, волатильность в этих бумагах может быть повышенной.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в рамках ВСНП обсуждается вопрос об отказе от нормы, когда иностранные компании получают возможность работать на китайском рынке только через передачу технологий в рамках совместных предприятий. На фоне этих известий настроения на азиатских рынках улучшились. Власти КНР также планируют снизить налоговую нагрузку бизнеса почти на $300 млрд, а также стимулировать дешевое кредитование. Советник президента США по безопасности Джон Болтон предупредил Пхеньян о том, что США могут применить новые санкции, если Северная Корея не начнет ядерное разоружение.

На российском рынке из корпоративных событий можно отметить отчет "Мосбиржи" по МСФО за 2018 год, ожидаемые новости с заседаний советов директоров "ЛУКОЙЛа" (ожидаются изменения в дивидендной политике) и "Распадской" (обсуждение вопроса допэмиссии).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) обещает начать новую программу выкупа акций после завершения нынешней, и на этой информации бумаги компании обновили исторический максимум.

Индекс МосБиржи остается в рамках канала 2450-2500 пунктов, но улучшение внешних настроений позволило ему отскочить от нижней границы диапазона. Если оптимизм окажется недолгим и индекс МосБиржи возобновит снижение с тестированием 2450 пунктов, откат может ускориться с целью 2400 пунктов - нисходящая динамика рынка обычно наблюдается весной.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе активность покупателей на рынке акций может оставаться ограниченной. Сообщение API о росте запасов нефти в США на 7,3 млн баррелей оказало некоторое давление на котировки нефтяных фьючерсов, в то время как детали ожидаемого торгового соглашения между США и КНР (которое могло бы оказать поддержку фондовому рынку) пока отсутствуют. Во второй половине дня ожидается отчет Минэнерго США по запасам нефти.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что поводов для роста торговой активности на рынках пока не хватает - ключевое событие марта (встреча между лидерами США и Китая по вопросу заключения торгового соглашения) состоится только в конце месяца, а до этого момента на рынках может сохраниться преимущественно нейтральный характер торгов.

Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен высказал позицию, что "более явное замедление экономики в остальном мире может оказать большее давление на рост в США, чем прогнозируется на данный момент", а "для регулятора сейчас подходящее время, чтобы проявлять терпение и не торопясь оценивать риски". Ближайшее заседание ФРС состоится через две недели, участники рынка явно не ожидают изменения ставок на заседании, однако будут внимательно следить за изменением обновленных прогнозов FOMC, и особенно "точечной диаграммы".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+16,4%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+14,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+7,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-17,9% и -14,2% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-6,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,595 млрд рублей (из них 2,107 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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