Краткосрочные ориентиры на Brent без изменений: $64-$67/bbl - "Нордеа Банк"

"Фьючерсы на нефть демонстрируют негативную динамику в утренние часы на фоне опубликованных накануне данных по коммерческим запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Согласно этим данным, запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились более чем на 7 mb, в то время как опрошенные Reuters аналитики ожидали рост запасов на 1,2 mb. Отметим, что сегодня в 19:00 мск будут опубликованы официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Если они подтвердят статистику от API, то цены на нефть могут продолжить испытывать умеренное давление. Тем не менее, действующая сделка ОПЕК+, направленная на восстановление баланса спроса и предложения на нефтяном рынке, позволяет котировкам на нефть торговаться в комфортном интервале: Brent в моменте стоит $65,5/bbl, WTI торгуется в районе отметки $56,1/bbl. Краткосрочные ориентиры на Brent без изменений: $64-$67/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".