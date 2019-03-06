Мы допускаем временное укрепление валютного курса до отметки 64.50-65.00/USD в этом месяце - РФПИ

"Относительная стабильность курса рубля в диапазоне 65.65-65.85/USD с начала этой недели и резкое снижение объемов торгов до US$1.2 млрд до минимумов с начала года указывает на отсутствие новых идей на рынке. Сказывается завершившийся на прошлой неделе налоговый период и относительная неизменность внешней повестки. Изменить расстановку сил мог анонс Минфином объемов покупки валюты в марте, который вырастет со 194 до 310 млрд, что соответствует 15.5 млрд руб. в день с 7 марта по 4 апреля против 9.7 млрд в феврале. Помимо этого, ЦБ продолжает осуществлять отложенные с 2П18 покупки в объеме 2.8 млрд руб. в день. Таким образом, в марте ЦБ может купить на рынке около US$5.6 млрд руб. по текущему курсу, что, тем не менее, будет с запасом покрываться профицитом текущего счета на уровне около US$10-13 млрд. Ситуация во 2-3К19 может измениться, учитывая ожидаемое снижение разницы между профицитом текущего счета и покупками валюты, но итоговый уровень курса будут определять краткосрочные потоки капитала под влиянием глобальных новостей. Без изменения геополитической повестки рублю в марте ничего не угрожает, мы по-прежнему допускаем его временного укрепления до отметки 64.50-65.00/USD в этом месяце", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.