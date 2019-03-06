Мировой фондовый рынок сохраняет потенциал дальнейшего роста - Julius Baer

В то время, как "медведи" продолжают беспокоиться по поводу пересмотра отчетов по корпоративным прибылям и слабой макроэкономической ситуации, мировые рынки акций сохраняют позитивный тренд. Индекс S&P 500 продемонстрировал лучшую динамику для января и февраля с 1991 года и продолжил повышение в марте, констатирует руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.

По мнению эксперта, рост рынка акций на фоне снижающихся опережающих показателей и понижения оценок корпоративных прибылей связан с тем, что в конце прошлого года в котировки было заложено слишком много плохих новостей. Согласно модели Julius Baer, в цены глобальных акций было заложено снижение показателей корпоративных прибылей более чем на 20% на конец 2018 года, тогда как на текущий момент оно составило около 10%.

"Помимо этого, мы отмечаем первые признаки стабилизации в плане пересмотра корпоративной отчетности, - указывает Патрик Ланг. - Ситуация в этой сфере улучшается, а опережающие индикаторы начинают указывать на возможность ускорения роста позже в текущем году. Тем временем, аналитики и пресса в последнее время начали говорить о рисках снижения корпоративных прибылей, которое отразится на "бычьих" настроениях на фондовом рынке. Мы отмечаем заметное торможение роста прибылей, однако не согласны с утверждением, что оно является серьезным риском для котировок акций. Более пристальный взгляд на показатели заставляет нас сохранять достаточно позитивный взгляд на фондовый рынок. Негативный пересмотр корпоративной отчетности был связан, главным образом, с нефтегазовым сектором и другими сырьевыми компаниями, а также несколькими отдельными крупными корпорациям, в основном, из технологического сектора. По нашим оценкам, этот пересмотр спровоцировало беспокойство игроков по поводу перспектив мировой торговли и последствий внешнеторгового конфликта между США и Китаем. При этом спекуляции на тему договоренностей между двумя странами были одним из главных факторов роста фондовых рынков на прошлой неделе. Именно тогда появились сообщения о возможности подписания уже в марте американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином соглашения, которое позволит отменить большинство внешнеторговых пошлин в двух странах".

На этом фоне эксперт Julius Baer отмечает возможность дальнейшего роста фондового рынка после сильного начала года. "Инвесторам, рассматривающим увеличение вложений в акции, мы рекомендуем бумаги швейцарских компаний. На развивающихся рынках мы ожидаем продолжение позитивной динамики акций китайских предприятий, а индекс S&P Global является активом этой недели", - заключает Патрик Ланг.