Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 6 марта. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,76-65,83 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,80 руб./$1 (+5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,3725 руб./EUR1 (+3,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 4,4 копейки к уровню закрытия вторника, составив 69,66 рубля.

Доллар при этом оказался всего на 0,04 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,33 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро на старте торгов связано, прежде всего, с наметившимся ухудшением ситуации на мировых нефтяных площадках под давлением опубликованных накануне данных Американского института нефти (API) о существенном увеличении товарных запасов в США. Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,5% - до $65,53 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже снизились утром на 0,69% - до $56,17 за баррель.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 1 марта, подскочили на 7,29 млн баррелей, тогда как аналитики ждали повышения всего на 388 тыс. баррелей. При этом резервы бензина упали на 391 тыс. баррелей - меньше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов сократились на 3,1 млн баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.