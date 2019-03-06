Оснований для выхода рубля из диапазона 65,50-66 за доллар пока нет - Промсвязьбанк

" Уже последние шесть торговых сессий пара доллар/рубль держится в диапазоне 65,50-66 руб/долл. Поводов для роста волатильности в рубле по-прежнему не хватает. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) последние несколько недель проводит в диапазоне 1630-1660 пунктов, и подобные нейтральные настроения наблюдаются практически во всей группе валют EM. Последние шесть торговых дней пара доллар/рубль держится в диапазоне 65,50-66 руб/долл., и пока оснований для выхода из этого диапазона не хватает", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.