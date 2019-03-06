Мы сохраняем диапазон по нефти 65-67 долл./барр. актуальным на текущую неделю - Промсвязьбанк

"Новостной фон в целом складывается не в пользу апсайда по сырью: негатив по Китаю (правительство скорректировало темп роста эк-ки до 6-6,5% в т.г.), планы американских сланцевиков Exxon и Chevron добывать в Пермианском бассейне ок. 2 млн барр./день через 5

лет (+ 50% от текущей добычи в бассейне), статистика от API с ростом запасов сырой нефти на 7,3 млн барр. за минувшую неделю. Мы сохраняем диапазон по нефти 65-67 долл./барр. актуальным на текущую неделю. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США:

ожидается рост запасов сырой нефти при снижении запасов бензинов и дистиллятов", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.