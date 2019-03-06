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06 марта 2019 года 09:59

Не ждем значимых движений в паре доллар-рубль - Алор Брокер

"Мы не ждем значимых движений в паре доллар-рубль, которая, скорее всего, и сегодня останется в привычном для последних дней диапазоне 65,5-66. В последние дни российская валюта практически не реагирует на рост доллара на мировом рынке. Сегодня пара евро-доллар пытается закрепиться ниже важной отметки 1,3. Если ей это удастся, то рост доллара может ускориться", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Опубликовано: /ГК "Алор"/
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