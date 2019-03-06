Вероятно, утро на рынке акций РФ вновь начнётся со снижения - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, индексы в Азии преимущественно растут, но сырьевые валюты теряют свои позиции. В сырьевых контрактах также нет единой динамики, но нефть преимущественно дешевеет. Вполне вероятно, что утро на российской площадке вновь начнётся со снижения. Рубль будет более стабилен, чем доллары Австралии и Новой Зеландии благодаря размещениям ОФЗ", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.