Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 6 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы незначительно снизились по итогам торгов во вторник, несмотря на благоприятные статданные по экономике США. Трейдеры ждут очередных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая, рассчитывая найти новые катализаторы роста рынка. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале 2019 года вырос до 59,7 пункта - максимума с ноября прошлого года - по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали подъем до 57,2 пункта. Тем временем, продажи новостроек в США в декабре выросли на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 621 тыс. в пересчете на годовые темпы при ожидавшемся рынком снижении на 8,7%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду, китайский рынок растет на информации о подготовке властями КНР мер защиты торговых секретов зарубежных компаний. Китайский индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,5%, южнокорейский KOSPI опустился на 0,2%.

Китай запретит государственным ведомствам требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку, заявил зампредседателя Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) Нин Цзичжэ. Такое условие, по его словам, включено в закон об иностранных инвестициях, обсуждаемый на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР). Обвинения в том, что Китай требует раскрытия технологических секретов от зарубежных компаний, которые предъявляет Пекину Вашингтон, являются камнем преткновения в торговых переговорах США и КНР.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после вялых и разнонаправленных изменений днем ранее, рынок реагирует на данные Американского института нефти (API) о существенном увеличении ее товарных запасов в США. Вместе с тем инвесторы продолжают ждать дополнительных подробностей о торговом соглашении США и Китая, которое может быть подписано в конце марта. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,74% - до $65,37 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже снизились утром на 0,87% - до $56,07 за баррель. По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 0,29%, до $65,86 за баррель, а WTI завершила предыдущий день на отметке $56,56 за баррель - на 0,05% меньше, чем в понедельник.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 1 марта, подскочили на 7,29 млн баррелей, тогда как аналитики ждали повышения всего на 388 тыс. баррелей. При этом резервы бензина упали на 391 тыс. баррелей - меньше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов сократились на 3,1 млн баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла во вторник в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 7,416 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,934 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 марта вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 584,20 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,42%), "ВЭБ.РФ-001Р-09" (+0,37%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,6%), "РЖД-001P-02R" (-0,3%) и "Газпром капитал БО-03" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России 5 марта завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-62R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 34,7% выпуска на сумму 347 млн рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Бонды размещались по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Совет директоров АО "Роснано" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 10 лет с даты начала размещения. Срок действия программы - 10 лет. В декабре 2018 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет. Вслед за регистрацией программы, эмитент разместил в рамках нее выпуск пятилетних облигаций серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей по ставке 10,25% годовых.

Коммерческий банк "Московское ипотечное агентство" (МИА) установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,25% годовых. Банк разместил 10-летние облигации объемом 1,5 млрд рублей в марте 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,25% годовых. По бондам 22 марта предстоит оферта. Других выпусков в обращении банка в настоящее время нет.

ООО "Диджитал инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 7,85% годовых. Компания разместила 5-летние облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей в марте 2016 года. Ставка текущего купона - 7,35% годовых.