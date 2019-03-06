Утренние прогнозы: значимых драйверов нет

В среду утром аналитики прогнозируют отрицательный старт фондовых торгов, отмечая, что значимых драйверов для роста или распродаж сейчас нет.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок вчера продолжил плавное снижение - индекс МосБиржи потерял около 0,3%, перебравшись в нижнюю половину диапазона 2450-2500 пунктов, в котором проводит три последние недели. На наш взгляд, данный диапазон пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня ожидаем продолжения консолидации индекса, вероятно, преимущественно в нижней половине диапазона".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,3%, вблизи отметки 2460 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2450, 2440 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2480 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить наблюдавшееся накануне "боковое" движение на негативной территории".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Особых причин для распродаж пока нет, но впереди не видно и позитива, который говорил бы о необходимости удерживания бумаг в портфелях. Впрочем, отдельные идеи на рынке есть. Сегодня с утра картина не очень радужная. Основные американские индексы закрылись в легком "минусе", а фьючерсы на них теряют с утра около 0,2%. Чуть менее чем на процент падает нефть. Несмотря на вечерний рост фьючерсов на российские "голубые фишки", основной рынок может открыться сегодня в "минусе". Если внешний фон продолжит ухудшаться, индекс МосБиржи вполне может подойти к нижней границе канала 2450-2500 пунктов. И тогда обстановка станет напряженной: пробой этой поддержки вызовет срабатывание "стопов" у многих среднесрочных инвесторов, что грозит довольно быстрым падением индекса в район 2400 пунктов. Вполне вероятно, что российский рынок сменит тренд на нисходящий, как это часто бывает весной".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Каких-либо значимых драйверов для роста российских индексов перед открытием торгов среды, на наш взгляд, найти не удалось. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, сигналы с рынка энергоносителей говорят о возросших рисках снижения цен на фоне прогнозов роста добычи нефти и замедления темпов роста экономики Китая. На внутреннем рынке продолжается сезон отчетностей за 2018 год, особое внимание, на наш взгляд, стоит уделить прогнозом компаний на текущий год. Ближайшими сильными уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступает значение 2445 пунктов, по индексу РТС - 1165 пунктов".