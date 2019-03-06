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06 марта 2019 года 09:40

Цена Brent опустилась до $65,36

Американские фондовые индексы незначительно снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду.

Американские фондовые индексы незначительно снизились по итогам торгов во вторник, несмотря на благоприятные статданные по экономике США.

Трейдеры ждут очередных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая, рассчитывая найти новые катализаторы роста рынка.

"Все ждут деталей о ходе торговых переговоров. Любой сигнал о снятии угрозы введения новых пошлин несет облегчение инвесторам, однако эти сигналы в основном уже заложены в рынок", - отмечает аналитик D.A. Davidson Джеймс Рэган.

"Потенциал подъема фондового рынка в ближайшей перспективе ограничен, учитывая ухудшение картины с финансовой отчетностью компаний. Есть ощущение, что мы увидим снижение прибылей в первом квартале, хотя рост может вернуться во втором", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные по экономике США, обнародованные во вторник, оказались лучше ожиданий аналитиков.

Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале 2019 года вырос до 59,7 пункта - максимума с ноября прошлого года, по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали подъем до 57,2 пункта.

Тем временем, продажи новостроек в США в декабре выросли на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 621 тыс. в пересчете на годовые темпы при ожидавшемся рынком снижении на 8,7%.

Во вторник инвесторы также оценивали сигналы из Китая, где стартовала очередная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР).

Прогноз роста ВВП Китая на 2019 год, озвученный во вторник правительством КНР, предусматривает более слабые темпы экономического подъема в этом году по сравнению с 2018 годом. Китайские власти ожидают, что экономика страны вырастет на 6-6,5% в текущем году после подъема на 6,6% в прошлом году.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в рамках открытия сессии ВСНП во вторник объявил о ряде мер поддержки экономики, в том числе об увеличении госрасходов и новых сокращениях налогов, а также о дополнительных послаблениях для бизнеса и стимулировании кредитования малых и средних частных компаний.

Акции Target прибавили 4,6% по итогам торгов во вторник. Сопоставимые продажи ритейлера в 2018 году выросли на 5%, максимальными темпами с 2005 года, благодаря предпринятым компанией мерам модернизации магазинов, а также развитию бизнеса в сфере электронной коммерции.

Стоимость бумаг другого ритейлера - Kohl's Corp. - подскочила на 7,3%, поскольку его отчетность за четвертый финквартал оказалась лучше ожиданий рынка.

Цена акций L Brands, владеющей брендом Victoria's Secret, выросла на 0,5% на информации о том, что акционер компании, хедж-фонд Barington Capital Group LP, призвал ее разделить операции. Barington Capital, владеющий менее 1% L Brands, предложил ей рассмотреть возможность выделения в самостоятельную компанию подразделения Bath & Body Works, демонстрирующего быстрый рост в отличие от Victoria's Secret.

Капитализация Papa John's International, владеющей сетью пиццерий, выросла на 5%. Компания объявила о заключении мирового соглашения с ее основателем Джоном Шнаттером, которое предусматривает, в частности, выход последнего из состава совета директоров.

Стоимость акций Hertz Global, занимающейся прокатом автомобилей, рухнула на 9,9% на информации о том, что известный инвестор Карл Айкан продал порядка 2,5 млн акций компании, причем по цене почти на 2% ниже их рыночной стоимости.

Бумаги Salesforce, разработчика ПО для управления отношениями с клиентами, потеряли в цене 1%. Компания сообщила накануне, что планирует увеличить выручку почти вдвое в ближайшие четыре года, поскольку все больше компаний наращивает расходы на инновации. Тем не менее, прогнозы Salesforce на текущий квартал и год оказались ниже ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 6 марта опустился на 13,02 пункта (0,05%) и составил 25806,63 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 3,16 пункта (0,11%) - до 2789,65 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,21 пункта (0,02%) и составил 7576,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду, китайский рынок растет на информации о подготовке властями КНР мер защиты торговых секретов зарубежных компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,6%, южнокорейский KOSPI - опустился на 0,2%.

Китай запретит государственным ведомствам требовать от зарубежных компаний передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку, заявил зампредседателя Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) Нин Цзичжэ.

Такое условие, по его словам, включено в закон об иностранных инвестициях, обсуждаемый на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР).

В законе "разъясняется система продвижения и защиты иностранных инвестиций", заявил Нин Цзичжэ в ходе пресс-конференции в среду.

Принятие закона даст гарантии того, что "от иностранного бизнеса нельзя будет потребовать передачи технологий в административном порядке", отметил он.

Обвинения в том, что Китай требует раскрытия технологических секретов от зарубежных компаний, которые предъявляет Пекину Вашингтон, являются камнем преткновения в торговых переговорах США и КНР, пишет MarketWatch.

"Все мы ждем новостей о ходе переговоров Штатов и Китая, - отмечает аналитик IG Цзини Пань. - Последние заявления китайских властей подтверждают их желание принять меры, которые поддержали бы рынки".

Акции китайского страховщика People's Insurance Co. подорожали в ходе торгов в Шанхае на 10%, Foxconn Industrial Internet - на 8,4%.

Стоимость бумаг японской Panasonic опустилась на 0,9%, Fast Retailing - на 2,5%.

В то же время акции Rakuten подорожали на 2,6%, Nintendo - на 2,5%.

Котировки бумаг производителей электроники Sunny Optical и AAC выросли соответственно на 5% и 3,4% на торгах в Гонконге.

Цена акций китайского интернет-гиганта Tencent увеличилась на 1,6%.

Бумаги южнокорейских Samsung и SK Hynix подешевели на 0,8% и 2,2%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду после вялых и разнонаправленных изменений днем ранее, рынок реагирует на данные Американского института нефти (API) о существенном увеличении ее товарных запасов в США.

Вместе с тем инвесторы продолжают ждать дополнительных подробностей о торговом соглашении США и Китая, которое может быть подписано в конце марта.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК подешевели на $0,50 (на 0,76%) - до $65,36 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились утром на $0,45 (на 0,80%) - до $56,11 за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на $0,19 (на 0,29%), до $65,86 за баррель, а WTI завершила предыдущий день на отметке $56,56 за баррель - на 3 цента (0,05%) меньше, чем в понедельник.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 1 марта, подскочили на 7,29 млн баррелей, тогда как аналитики ждали повышения всего на 388 тыс. баррелей, пишет OilPrice.

При этом резервы бензина упали на 391 тыс. баррелей - меньше, чем ожидалось, но запасы дистиллятов сократились на 3,1 млн баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

До некоторой степени негативом для рынка стали заявления двух крупнейших нефтяных компаний США - Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. - о предстоящем увеличении добычи углеводородов. В презентациях для аналитиков на этой неделе Exxon и Chevron повысили прогнозы производства нефти и газа на сланцевых месторождениях Пермском бассейна. За 5-6 лет добыча в этом регионе вырастет почти втрое с уровня 2018 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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