Санкционная угроза остается ключевым риском для рубля - Банк "Санкт-Петербург"

"В марте дополнительное давление на рубль может оказать увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина, однако мы не ждем

существенного ослабления российской валюты. Санкционная угроза остается ключевым риском для рубля. В случае ужесточения санкций вероятен более активный выход нерезидентов из российских активов, что окажет давление на рубль. При этом в отсутствии санкций мы не ожидаем существенного ослабления рубля", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".