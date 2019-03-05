БКС исключил из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" префы Сбербанка, добавил акции АЛРОСА

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"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", удалив из нее в свете снижения дивидендных ожиданий привилегированные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и включив акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), VEON, "АЛРОСА" и ФСК.

"Мы снизили наши ожидания по дивидендам от Сбербанка до 17,5 рубля против 19 рублей на акцию ранее в свете переноса сроков закрытия сделки по продаже Deniz Bank и потенциального уменьшения коэффициента дивидендных выплат", - пишет эксперт. Как отмечается в обзоре, на данный момент дивидендная доходность привилегированных акций Сбербанка составляет 9,7%, обыкновенных - 8,5%, что ниже порогового значения, необходимого для включения в топ-5 дивидендных историй.

Бумаги Сбербанка, согласно материалам "БКС Глобал Маркетс", были заменены на акции "АЛРОСА" с текущей дивдоходностью выше 11%. "Мы добавили в корзину акции "АЛРОСА", которые показали слабую динамику из-за недавних невпечатляющих месячных продаж. В то же время мы не видим большой угрозы для результатов за весь 2018 год и, следовательно, дивидендов", - пишет В.Смольянинов.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).