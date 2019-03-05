БКС рекомендует использовать текущий момент для удачной покупки акций нефтегазовых компаний РФ

"БКС Глобал Маркетс" рекомендует использовать текущий момент для удачной покупки акций нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

"В феврале цены на нефть марки Brent прибавили еще 7% после отскока на 17% в январе относительного минимальных уровней 2018 года, при этом в рублевом выражении цена сейчас находится на уровне средних значений 2018 года и соответствует нашим оценкам и консенсус-прогнозу на 2019 год. В то же время российский нефтегазовый сектор потерял около 3% рыночной капитализации под влиянием новой волны санкционной паники. Единственным исключением стал "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) благодаря активной реализации программы выкупа в объеме $3 млрд. "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), как ни странно, стал лидером падения, поскольку стремительный рост капзатрат разочаровал инвесторов. "Роснефть" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) показали динамику немного хуже рынка на фоне ожидаемо слабых финансовых результатов за IV квартал 2018 года, что, на наш взгляд, предоставляет хороший шанс для покупки", - говорится в обзоре.

Конгресс США разработал законопроект о новых санкциях против России. Если закон будет принят, российские производители нефти не смогут использовать зарубежное оборудование или технологии стоимостью более $1 млн либо привлекать финансирование свыше $5 млн в год, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Однако эти меры не относятся к уже запущенным проектам, подчеркивают они.

"Если закон будет принят, применение зарубежного оборудования и технологий будет ограничено. Поскольку значительная часть новых скважин уже пробурена с использованием отечественного оборудования и технологий, влияние на объемы вряд ли будет существенным, и негатив для EBITDA может быть компенсирован повышением цен на нефть при условии сокращения поставок", - пишут эксперты инвестбанка.