Пора начать беспокоиться о рубле? - FxPro

"Внушительное ралли укрепления российской валюты, которое с начала года помогало рублю удерживать статус лучшей валюты EM, к этому моменту исчерпало свой потенциал. Укрепление национальной валюты с прошлой недели поддерживалось таким хрупким внешним фактором, как новый всплеск котировок на рынках Китая на фоне обнадеживающих торговых переговоров. Однако и этот внешний фактор, кажется, перестает действовать. После того как китайские индексы полностью восстановили потери, понесенные в связи с торговыми войнами прошлого года, многие инвесторы принялись фиксировать прибыль, посчитав достижение этой отметки принципиальной вехой. По стечению обстоятельств индекс S&P500 также поднимался до своего уровня "водораздела". Инвесторы на обоих рынках - американском и китайском - не решились на дальнейший прорыв, предпочитая оборонительную позицию. Чуть ранее на такой же прорыв не решились инвесторы ключевых пар с рублем, принявшись покупать их на подходе к 65 за доллар и 74 за евро. Теперь же, без поддержки со стороны внешних факторов, российская валюта может вернуться к снижению, которое отмечалось в начале прошлой недели. Динамика торговых объемов выступает пока на стороне покупателей валюты за рубли. Вторую неделю кряду рост пары USD/RUB отмечается более низкими торговыми объемами, что говорит об осторожности продавцов и уверенном настрое покупателей. Вероятно, не будет слишком смелым предположить, что без внешних помех в виде давления Трампа на доллар USD/RUB может без особых препятствий подняться в область 67. Дальнейшие перспективы пары за пределами этого отскока уже будут во многом зависеть от развития санкционной риторики и действий ЦБР", - полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич.