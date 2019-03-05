Рынок акций РФ утром просел во главе с Аэрофлотом, растет НЛМК

Москва. 5 марта. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры и на опасениях новых западных антироссийских санкций; лидировали в откате бумаги "Аэрофлота" после выхода слабого годового отчета по МСФО, продолжился подъем бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на дивидендных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2469,14 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1181,84 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 65,8 рубля (+0,06 рубля).

Снизились рублевые акции "Аэрофлота" (-2,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в 2018 году снизил чистую прибыль по МСФО на 75% по сравнению с показателем 2017 года, до 5,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистую прибыль в размере 8,7 млрд рублей.

Подросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Как известно, совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал в размере 5,8 рубля на акцию, сумма выплат составит 100% свободного денежного потока (СДП). Акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 19 апреля, дату закрытия реестра на дивиденды планируется назначить на 6 мая. За III квартал дивиденды составляли 6,04 рубля на акцию. С учетом дивидендов, начисленных за предыдущие кварталы 2018 года (17,01 рубля на акцию), выплаты акционерам НЛМК за 12 месяцев составят примерно 102% СДП. Дивидендная доходность может составить 15%.

Индексы в США в понедельник завершили торги снижением из-за перекупленности и отсутствия новостей о торговой сделке США с Китаем; Dow Jones опустился до минимума за две недели.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Китай и США находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения.

В рамках документа Пекин согласился снизить пошлины и отменить иные ограничения на импорт американских автомобилей, сельскохозяйственной и химической продукции, а также иных товаров. В свою очередь Вашингтон планирует отменить повышение пошлин на импорт китайских товаров, осуществленное в прошлом году.

По данным источников агентства Bloomberg, Китай и США могут постепенно отказаться практически от всех пошлин на товары друг друга.

Кроме того, Китай может ускорить снятие ограничений на долю иностранного владения в СП в сфере автомобилестроения, а также увеличить закупку различных товаров в США для сокращения своего профицита во внешней торговле. В частности, источники WSJ указали, что Пекин намерен подписать контракт на покупку газа у компании Cheniere Energy на сумму $18 млрд.

По словам источников, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.

В Азии во вторник также преобладало снижение индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%), консолидируется Европа (FTSE, DAX, CAC 40 на старте торгов изменились в пределах 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос всего на 0,1%).

Рынок КНР поддержали прогнозы властей относительно экономического роста страны. Правительство Китая прогнозирует рост ВВП по итогам текущего года в диапазоне 6-6,5%, что обусловлено признаками замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США.

В 2018 году китайская экономика столкнулась со значительными внешними и внутренними негативным вялениями, однако удалось обеспечить рост ВВП страны на уровне 6,6%, заявил на открывшейся во вторник сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он отметил, что "анализ обстановки внутри страны и за ее пределами свидетельствует, что развитие Китая в 2019 году столкнется с еще более серьезными проблемами".

Правительство готовит налоговые стимулы для поддержки производителей, расширит кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того, будут увеличены расходы на оборону - на 7,5%, до $177,6 млрд.

Нефть во вторник корректируется после роста накануне, Brent откатилась на $0,6 относительно уровня закрытия рынка акций РФ в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,53 за баррель (-0,2% и +0,9% накануне), апрельская цена WTI - $56,4 за баррель (-0,3% и +1,4% в понедельник).

Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что торговая война между США и КНР замедлит темпы роста мировой экономики.

Ливия планирует возобновить добычу на крупнейшем месторождении нефти аш-Шарара в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg. Расположенное в южной части страны месторождение имеет производственные мощности около 300 тыс. баррелей в сутки.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ проседает под давлением внешнего негатива. Увеличение расходов на оборону Китая на 7,5% - это пока позитивная новость для РФ, так как может предполагать расширение экспорта военной продукции. Государственная поддержка экономики Китая также обеспечит базу для российских поставок. С другой стороны, это все вопросы неопределенного будущего, а на текущий момент иностранным инвесторам не до российских активов.

Заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова полагает, что "медвежьи" настроения на рынках вызвало отсутствие информации о конкретных сроках заключения торговой сделки между Китаем и США и предположения СМИ о том, что сделки нужно ждать не ранее конца марта.

Нефть накануне подогрели заявления российского министра энергетики Александра Новака о сокращении добычи нефти в России к концу марта на 228 тыс. б/с, однако во вторник нефть вновь дешевеет, поскольку словесные интервенции бывают актуальными недолго. Коридор для Brent во вторник может составить $65-66 за баррель, считает аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока поводов для усиления распродаж акций нет. Наоборот, китайские власти опубликовали неплохие прогнозы по экономике страны, и они, наверняка, будут учитываться трейдерами при принятии решений. Поэтому принципиально ничего в характере российского рынка акций не меняется, индекс МосБиржи остается в боковике с границами 2450-2500 пунктов. Однако затянувшийся "флэт" может привести к слабому сползанию рынка вниз под собственной тяжестью: не видя дальнейшего роста, многие игроки будут закрывать "длинные" позиции, опасаясь потерять заработанное.

Акции Сбербанка уже который день подряд консолидируются вблизи поддержки 204 руб. Последующее движение в Сбербанке может быть сильным. Для доллара в силе боковик с границами 65,5-66 руб./$1, считает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что перед ежегодной сессией ВСНП в Китае был изменен ориентир роста ВВП КНР на 2019 год до 6-6,5%, что ниже результатов прошедшего года - 6,6%. Экономика КНР замедляется из-за торгового противостояния с США, что несет дополнительные финансовые риски, повышает издержки заимствования и вредит инвестициям. Для предотвращения ухудшения ситуации правительство намерено снизить налоги для бизнеса (около $298 млрд). Так, НДС в промышленности будет снижен с 16% до 13%, в транспорте и строительстве - с 10% до 9%. Дефицит бюджета при этом возрастет с 2,6% до 2,8% ВВП из-за более высоких расходов и снижения налогов. Политика по снижению ставки резервирования коммерческих банков также будет продолжена для стимулирования кредитования малого бизнеса. В целом прогноз ВВП КНР не должен быть неожиданностью для инвесторов, так как ранее правительство уже заявляло о снижении темпов роста, а озвученные меры стимулирования, наоборот, поддержат экономику, что позитивно.

Американские площадки испытывают дефицит идей роста и выглядят перегретыми, для продолжения ралли, в частности, необходима более существенная информация о торговых переговорах с КНР. Что касается российского рынка, то индексу МосБиржи вряд ли удастся выйти из диапазона 2450-2500 пунктов. Во вторник слабая динамика азиатских площадок и опасения по замедлению китайской экономики (что оказывает давление на рынок нефти) могут негативно сказаться на стоимости российских бумаг. Наиболее вероятным сценарием является продолжение тренда на умеренное снижение индекса МосБиржи, считает Р.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-8,2% и -5,8% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+39,9% и +33,7% "префы"), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+18%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+8,8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,592 млрд рублей (из них 1,554 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).