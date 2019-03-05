.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел во главе с Аэрофлотом, растет НЛМК
.
ГЛАВНОЕ
Надо сосредоточить внимание на борьбе с бедностью
Выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в стране и добиться возобновления естественного прироста населения
 
От санкций в отношении РФ убытки несут все - Медведев
Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит в странах ЕС энтузиазма по поводу антироссийских санкций: убытки несут все, а "воспитательный эффект" от них - нулевой. "Какова была на самом деле главная цель этих санкций? Подорвать нашу...
 
Владельцы хостелов рискуют остаться без доходов
В жилом помещении не должно быть ни гостиниц, ни хостелов. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по жилищной политике вчера повторно подготовил ко второму чтению. Эту жесткую меру депутаты зафиксируют в Жилищном кодексе, несмотря на то что...
 
Обязательные условия локализации для автопрома могут отменить
Автоконцерны все-таки не заставят в обязательном порядке производить в РФ ключевые элементы машин, как предлагал Минпромторг. Минэкономики при поддержке вице-премьера Дмитрия Козака предложило дать автопрому выбор, какие именно компоненты...
 
05 марта 2019 года 11:37

Рынок акций РФ утром просел во главе с Аэрофлотом, растет НЛМК

Москва. 5 марта. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры и на опасениях новых западных антироссийских санкций; лидировали в откате бумаги "Аэрофлота" после выхода слабого годового отчета по МСФО, продолжился подъем бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на дивидендных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2469,14 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1181,84 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 65,8 рубля (+0,06 рубля).

Снизились рублевые акции "Аэрофлота" (-2,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в 2018 году снизил чистую прибыль по МСФО на 75% по сравнению с показателем 2017 года, до 5,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистую прибыль в размере 8,7 млрд рублей.

Подросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Как известно, совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал в размере 5,8 рубля на акцию, сумма выплат составит 100% свободного денежного потока (СДП). Акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 19 апреля, дату закрытия реестра на дивиденды планируется назначить на 6 мая. За III квартал дивиденды составляли 6,04 рубля на акцию. С учетом дивидендов, начисленных за предыдущие кварталы 2018 года (17,01 рубля на акцию), выплаты акционерам НЛМК за 12 месяцев составят примерно 102% СДП. Дивидендная доходность может составить 15%.

Индексы в США в понедельник завершили торги снижением из-за перекупленности и отсутствия новостей о торговой сделке США с Китаем; Dow Jones опустился до минимума за две недели.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Китай и США находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения.

В рамках документа Пекин согласился снизить пошлины и отменить иные ограничения на импорт американских автомобилей, сельскохозяйственной и химической продукции, а также иных товаров. В свою очередь Вашингтон планирует отменить повышение пошлин на импорт китайских товаров, осуществленное в прошлом году.

По данным источников агентства Bloomberg, Китай и США могут постепенно отказаться практически от всех пошлин на товары друг друга.

Кроме того, Китай может ускорить снятие ограничений на долю иностранного владения в СП в сфере автомобилестроения, а также увеличить закупку различных товаров в США для сокращения своего профицита во внешней торговле. В частности, источники WSJ указали, что Пекин намерен подписать контракт на покупку газа у компании Cheniere Energy на сумму $18 млрд.

По словам источников, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.

В Азии во вторник также преобладало снижение индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%), консолидируется Европа (FTSE, DAX, CAC 40 на старте торгов изменились в пределах 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос всего на 0,1%).

Рынок КНР поддержали прогнозы властей относительно экономического роста страны. Правительство Китая прогнозирует рост ВВП по итогам текущего года в диапазоне 6-6,5%, что обусловлено признаками замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США.

В 2018 году китайская экономика столкнулась со значительными внешними и внутренними негативным вялениями, однако удалось обеспечить рост ВВП страны на уровне 6,6%, заявил на открывшейся во вторник сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он отметил, что "анализ обстановки внутри страны и за ее пределами свидетельствует, что развитие Китая в 2019 году столкнется с еще более серьезными проблемами".

Правительство готовит налоговые стимулы для поддержки производителей, расширит кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того, будут увеличены расходы на оборону - на 7,5%, до $177,6 млрд.

Нефть во вторник корректируется после роста накануне, Brent откатилась на $0,6 относительно уровня закрытия рынка акций РФ в понедельник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,53 за баррель (-0,2% и +0,9% накануне), апрельская цена WTI - $56,4 за баррель (-0,3% и +1,4% в понедельник).

Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что торговая война между США и КНР замедлит темпы роста мировой экономики.

Ливия планирует возобновить добычу на крупнейшем месторождении нефти аш-Шарара в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg. Расположенное в южной части страны месторождение имеет производственные мощности около 300 тыс. баррелей в сутки.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ проседает под давлением внешнего негатива. Увеличение расходов на оборону Китая на 7,5% - это пока позитивная новость для РФ, так как может предполагать расширение экспорта военной продукции. Государственная поддержка экономики Китая также обеспечит базу для российских поставок. С другой стороны, это все вопросы неопределенного будущего, а на текущий момент иностранным инвесторам не до российских активов.

Заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова полагает, что "медвежьи" настроения на рынках вызвало отсутствие информации о конкретных сроках заключения торговой сделки между Китаем и США и предположения СМИ о том, что сделки нужно ждать не ранее конца марта.

Нефть накануне подогрели заявления российского министра энергетики Александра Новака о сокращении добычи нефти в России к концу марта на 228 тыс. б/с, однако во вторник нефть вновь дешевеет, поскольку словесные интервенции бывают актуальными недолго. Коридор для Brent во вторник может составить $65-66 за баррель, считает аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока поводов для усиления распродаж акций нет. Наоборот, китайские власти опубликовали неплохие прогнозы по экономике страны, и они, наверняка, будут учитываться трейдерами при принятии решений. Поэтому принципиально ничего в характере российского рынка акций не меняется, индекс МосБиржи остается в боковике с границами 2450-2500 пунктов. Однако затянувшийся "флэт" может привести к слабому сползанию рынка вниз под собственной тяжестью: не видя дальнейшего роста, многие игроки будут закрывать "длинные" позиции, опасаясь потерять заработанное.

Акции Сбербанка уже который день подряд консолидируются вблизи поддержки 204 руб. Последующее движение в Сбербанке может быть сильным. Для доллара в силе боковик с границами 65,5-66 руб./$1, считает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также отмечает, что перед ежегодной сессией ВСНП в Китае был изменен ориентир роста ВВП КНР на 2019 год до 6-6,5%, что ниже результатов прошедшего года - 6,6%. Экономика КНР замедляется из-за торгового противостояния с США, что несет дополнительные финансовые риски, повышает издержки заимствования и вредит инвестициям. Для предотвращения ухудшения ситуации правительство намерено снизить налоги для бизнеса (около $298 млрд). Так, НДС в промышленности будет снижен с 16% до 13%, в транспорте и строительстве - с 10% до 9%. Дефицит бюджета при этом возрастет с 2,6% до 2,8% ВВП из-за более высоких расходов и снижения налогов. Политика по снижению ставки резервирования коммерческих банков также будет продолжена для стимулирования кредитования малого бизнеса. В целом прогноз ВВП КНР не должен быть неожиданностью для инвесторов, так как ранее правительство уже заявляло о снижении темпов роста, а озвученные меры стимулирования, наоборот, поддержат экономику, что позитивно.

Американские площадки испытывают дефицит идей роста и выглядят перегретыми, для продолжения ралли, в частности, необходима более существенная информация о торговых переговорах с КНР. Что касается российского рынка, то индексу МосБиржи вряд ли удастся выйти из диапазона 2450-2500 пунктов. Во вторник слабая динамика азиатских площадок и опасения по замедлению китайской экономики (что оказывает давление на рынок нефти) могут негативно сказаться на стоимости российских бумаг. Наиболее вероятным сценарием является продолжение тренда на умеренное снижение индекса МосБиржи, считает Р.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-8,2% и -5,8% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+39,9% и +33,7% "префы"), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+18%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+8,8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,592 млрд рублей (из них 1,554 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 марта 2019 года 13:53
Санкционная угроза остается ключевым риском для рубля - Банк "Санкт-Петербург"
"В марте дополнительное давление на рубль может оказать увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина, однако мы не ждем существенного ослабления российской валюты. Санкционная угроза остается ключевым риском для рубля. В случае ужесточения санкций вероятен более активный выход нерезидентов из...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 12:58
БКС исключил из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" префы Сбербанка, добавил акции АЛРОСА
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", удалив из нее в свете снижения дивидендных ожиданий привилегированные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и включив акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре главного стратега...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 12:40
БКС рекомендует использовать текущий момент для удачной покупки акций нефтегазовых компаний РФ
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует использовать текущий момент для удачной покупки акций нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. "В феврале цены на нефть марки Brent прибавили еще 7% после отскока на 17% в январе относительного...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 12:27
БКС исключил из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" префы Сбербанка, добавил акции АЛРОСА
БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", удалив из нее в свете снижения дивидендных ожиданий привилегированные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и включив акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.    читать дальше
.
05 марта 2019 года 12:11
Пора начать беспокоиться о рубле? - FxPro
"Внушительное ралли укрепления российской валюты, которое с начала года помогало рублю удерживать статус лучшей валюты EM, к этому моменту исчерпало свой потенциал. Укрепление национальной валюты с прошлой недели поддерживалось таким хрупким внешним фактором, как новый всплеск котировок на рынках...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 11:46
Нефтяные котировки находятся под давлением на фоне слабых данных из Китая - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов находятся под давлением на фоне публикации слабых данных по деловой активности в непроизводственном секторе Китая, а также на фоне снижения прогнозов роста китайской экономики в 2019 году с 6.5% до 6-6.5%. Это усиливает опасения участников рынка в...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 11:24
Пока актуальными для рубля остаются диапазоны 65-66 и 74-75 в паре с долларом и евро - "Нордеа Банк"
"Ключевое событие для российского валютного рынка сегодня – это публикация Минфином предстоящих в марте объемов покупок валюты (в 12:00 мск). Консенсус-прогноз предполагает увеличение объема покупок до 304 млрд руб. за месяц (по сравнению с 250 млрд руб. в феврале). Среднедневные объемы покупок...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 11:15
Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале вырос до 55,3 пункта с 54,9 пункта в январе - IHS Markit
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2019 года вырос до 55,3 пункта с 54,9 пункта в январе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:59
На рынках поднялась волна коррекции - FxPro
"Рост фондовых индексов США и Китая оказался неустойчивым, о чем мы и предупреждали накануне, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В моменте S&P500 терял более 2%, но позднее сократил снижение до 1%. Американский рынок подвергся серьезной распродаже после новостей о падении в декабре...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:40
Среднесрочная картина на рынке нефти по-прежнему остается позитивной - БКС
Нефтяные котировки в понедельник незначительно выросли. Фьючерсы на Brent на младших таймфреймах формируют нисходящий треугольник с границей на уровне $64,5 за баррель. По мнению эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова, оптимизм по поводу успехов в переговорах США и Китая по торговой сделке по...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:30
В среднесрочных и длинных ОФЗ ждем продолжения консолидации в отсутствии новостей по санкционной активности - Промсвязьбанк
Котировки среднесрочных и длинных ОФЗ в понедельник продолжили торговаться в боковом направлении, констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич – санкционные риски сдерживают покупки госбумаг, несмотря на стабилизацию инфляционных рисков и появление возможностей для снижения ключевой...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:26
Рубль чуть снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов вторника
Москва. 5 марта. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних факторов.    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:14
По рублю пока нет ничего нового - Алор Брокер
ара евро-доллар пробила поддержку 1,34 и направилась в сторону 1,3, однако рубль вчера игнорировал рост американской валюты на мировом рынке. Но и в картине по рублю пока нет ничего нового: в силе "боковик" с границами 65,5-66 рублей за доллар, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:03
Рынок акций начинает сползать под собственной тяжестью - Алор Брокер
"Российский рынок акций вчера с утра ушел в небольшой "минус", и начавшиеся ближе к закрытию сессии попытки вернуть индекс МосБиржи хотя бы в "ноль" особыми успехами не увенчались: по итогам дня рынок потерял около 0,17%. Основную лепту в снижение капитализации отечественного фондового рынка...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 09:58
Утренние прогнозы: рынок акций снизится в первой половине торгов
По мнению экспертов, наиболее вероятным сценарием торгов акциями в начале дня является умеренное снижение. Поводов для усиления продаж нет, поэтому, скорее всего, в дальнейшем рынок предпочтет консолидацию.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.