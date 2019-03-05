Нефтяные котировки находятся под давлением на фоне слабых данных из Китая - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов находятся под давлением на фоне публикации слабых данных по деловой активности в непроизводственном секторе Китая, а также на фоне снижения прогнозов роста китайской экономики в 2019 году с 6.5% до 6-6.5%. Это усиливает опасения участников рынка в отношении устойчивости роста спроса на энергоресурсы. В утренние часы также стало известно, что накануне были решены проблемы на крупнейшем в Ливии месторождении нефти «Шарара», добыча на котором была приостановлена в декабре. В результате, ливийская сторона отмечает, что добыча сырья на этом месторождении возобновится в ближайшее время, что также сдерживает оптимизм игроков в отношении перспектив «черного золота». Тем не менее, действующая сделка ОПЕК+ не позволяет ценам на нефть продемонстрировать более сильное снижение. Отметим также, что вчера министр энергетики РФ А. Новак сообщил, что российская сторона сократит добычу нефти на 228 tbd к концу марта в рамках выполнения декабрьской сделки ОПЕК+. Кроме того, в апреле пройдет встреча представителей стран ОПЕК+, однако, как сообщило накануне агенство Reuters, на этой встрече страны вряд ли примут решение о продлении сделки по сокращению добычи сырья, так как в апреле будет еще рано оценивать ее эффективность. Сегодня в вечерние часы внимание участников рынка привлекут данные Американского института нефти (API) о коммерческих запасах нефти в США. Ориентиры на Brent $64-67/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".