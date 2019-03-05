На рынках поднялась волна коррекции - FxPro

"Рост фондовых индексов США и Китая оказался неустойчивым, о чем мы и предупреждали накануне, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В моменте S&P500 терял более 2%, но позднее сократил снижение до 1%. Американский рынок подвергся серьезной распродаже после новостей о падении в декабре строительных расходов на 0.6%, что резко контрастирует с ожиданиями роста на 0.2%. Столь сильная реакция объясняется, на наш взгляд, осторожностью участников торгов около важных уровней сопротивления после продолжительного ралли. В очередной раз отметка 2800 по S&P500 усилила тягу в безопасность".

Эксперт напоминает о старом принципе рынков: что перестало расти, то падает. Поэтому не будет удивительно, если неспособность котировок уверенно преодолеть важное сопротивление обернется продолжительной коррекцией.

Китайские рынки также получили повод для давления. Власти в очередной раз снизили прогнозы экономического роста с 6.5% до 6%, что на старте торгов во вторник выглядит очевидной причиной давления. Как и в случае с США, новость стала поводом для коррекции, хотя главной причиной мы все же видим предыдущее 30%-ое ралли.

"Низкие темпы роста Китая зачастую имеют широкое влияние на весь регион - и даже Европу. В дополнение к технической "перекупленности" ключевых индексов, все это может обернуться развитием распродажи на фондовых рынках и спровоцировать тягу в защитные активы по всему спектру торговых инструментов. В частности, это может подстегнуть спрос на доллар, несмотря на возобновление Трампом давления на ФРС с целью ослабить американскую валюту. Для евро это может обернуться очередным тестированием отметки 1.1300, а фунт вновь отправится ближе 1.30, против недавних максимумов в районе 1.3350", - прогнозирует Александр Купцикевич.