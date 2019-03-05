В среднесрочных и длинных ОФЗ ждем продолжения консолидации в отсутствии новостей по санкционной активности - Промсвязьбанк

Котировки среднесрочных и длинных ОФЗ в понедельник продолжили торговаться в боковом направлении, констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич – санкционные риски сдерживают покупки госбумаг, несмотря на стабилизацию инфляционных рисков и появление возможностей для снижения ключевой ставки в текущем году. Так, доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 8,18% годовых, 10-летних выросла на 1 б.п. – до 8,42% годовых.

При этом короткие выпуски госбумаг сроком 1-2 года продолжают демонстрировать более высокую активность – доходность годового выпуска снизилась на 8 б.п. – до 7,45% годовых, 2-летнего – на 1 б.п. – до 7,67% годовых. В результате на словесных интервенциях ЦБ относительно возможности снижения ставок в 2019 году доходности коротких госбумаг ушли ниже уровня ключевой ставки (7,75% годовых). Также поддержал спрос на короткие ОФЗ рост профицита рублевой ликвидности в банковской системе – структурный профицит на утро понедельника на факторе конца месяца остался на отметке 3,5 трлн руб. при среднем значении с начала года 2,8 трлн руб.

В корпоративном сегменте рынка "окно" возможностей для первичных размещений временно закрылось – эмитенты завершили объявленные ранее размещения и пока заняли выжидательную позицию после роста доходностей госбумаг в середине февраля.

"Отметим, что ставки денежного рынка вчера вернулись к своим "нормальным" значениям (RUONIA составила 7,51%, MosPrime o/n – 7,89% годовых), в результате чего ожидаем умеренной коррекции на коротком участке кривой госбумаг. В среднесрочных и длинных ОФЗ ждем продолжения консолидации в отсутствии новостей по санкционной активности. Вместе с тем текущие доходности на рынке госбумаг выглядят интересно для осторожных покупок", - указывает специалист Промсвязьбанка.