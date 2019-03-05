Рубль чуть снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов вторника

Москва. 5 марта. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,65-65,80 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,7725 руб./$1 (+3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,465 руб./EUR1 (-8 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 1,8 копейки к уровню закрытия понедельника, составив 69,68 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,31 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 27,88 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля по отношению к доллару и евро на старте торгов вторника связаны, прежде всего, с противоречивыми сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Цены на нефть снижаются во вторник утром после подъема днем ранее. Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали сложности с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что торговая война между США и КНР замедлит темпы роста мировой экономики. Ливия планирует возобновить добычу на крупнейшем месторождении нефти аш-Шарара в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg. Расположенное в южной части страны месторождение имеет производственные мощности около 300 тыс. баррелей в сутки.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,38% - до $65,42 за баррель. В предыдущий день их цена повысилась на 0,92%, достигнув $65,67 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже снизились утром 5 марта на 0,34% - до $56,4 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 1,42%, завершив день на отметке $56,59 за баррель.

При этом глобальные инвесторы после оптимизма, господствовавшего в течение нескольких дней и подпитывавшегося публикациями ряда СМИ, стали испытывать опасения относительно успешности торговых переговоров между США и Китаем. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Китай и США находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения. В рамках документа Пекин согласился снизить пошлины и отменить иные ограничения на импорт американских автомобилей, сельскохозяйственной и химической продукции, а также других товаров. В свою очередь Вашингтон планирует отменить повышение пошлин на импорт китайских товаров, осуществленное в прошлом году. По данным источников агентства Bloomberg, Китай и США могут постепенно отказаться практически от всех пошлин на товары друг друга.

Кроме того, Китай может ускорить снятие ограничений на долю иностранного владения в СП в сфере автомобилестроения, а также увеличить закупку различных товаров в США для сокращения своего профицита во внешней торговле. В частности, источники WSJ указали, что Пекин намерен подписать контракт на покупку газа у компании Cheniere Energy на сумму $18 млрд. По словам источников, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.