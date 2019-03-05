Среднесрочная картина на рынке нефти по-прежнему остается позитивной - БКС

Нефтяные котировки в понедельник незначительно выросли. Фьючерсы на Brent на младших таймфреймах формируют нисходящий треугольник с границей на уровне $64,5 за баррель. По мнению эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова, оптимизм по поводу успехов в переговорах США и Китая по торговой сделке по большей части уже заложен в котировки, а новых драйверов роста не наблюдается, так что часть спекулянтов начинает фиксировать прибыль по длинным позициям. В случае снижения котировок ниже $64,5 не исключен импульс вниз с потенциалом коррекции в район $61 за баррель.

В то же время среднесрочная картина по-прежнему остается позитивной. Основным поддерживающим фактором для нефтяных рынков остается сделка по сокращению добычи ОПЕК+, которая эффективно способствует снижению рыночного предложения. Reuters сообщил со ссылкой на источники в ОПЕК, что участники сделки вряд ли поднимут вопрос пересмотра условий сделки на встрече в апреле.

"Пока наиболее вероятным решением является продление соглашения в июне. На апрель ничего особенного не запланировано, кроме обсуждения [пакта] между ОПЕК и не входящими в ОПЕК странами", - цитирует Reuters одного из источников.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия достигнет целевого уровня сокращения добычи в рамках ОПЕК+ в конце марта-начале апреля.

"Ливийская государственная нефтяная компания в начале недели сообщила о снятии форс-мажора на месторождении Эль-Шарара. В ближайшие дни добыча на месторождении вновь вернется к плановым 315 000 баррелей в сутки (б/с). Также компания планирует постепенно восстановить производственные мощности на 20 000 б/с, утраченные из-за грабежей и вандализма во время блокады предприятия. Месторождение Эль-Шарара было захвачено в середине декабря местными вооруженными формированиями, в результате чего страна потеряла более добычу 300 000 б/с за период простоя. Беспорядки в Ливии имеют системный характер, поэтому добыча в стране постоянно меняется, что несет в себе дополнительные риски для баланса нефтяного рынка", - указывает эксперт БКС.

Завтра в 0:30 по МСК ожидается публикация данных по запасам в США от Американского института нефти (API). Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,49% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.