Утренние прогнозы: рынок акций снизится в первой половине торгов

По мнению экспертов, наиболее вероятным сценарием торгов акциями в начале дня является умеренное снижение. Поводов для усиления продаж нет, поэтому, скорее всего, в дальнейшем рынок предпочтет консолидацию.

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Индексу МосБиржи вряд ли удастся выйти из диапазона 2450-2500 пунктов. Сегодня слабая динамика азиатских площадок и опасения по замедлению китайской экономики (что оказывает давление на рынок нефти) могут негативно сказаться на стоимости российских бумаг. Наиболее вероятным сценарием на сегодня видим продолжение тренда на умеренное снижение индекса МосБиржи".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,3%, вблизи отметки 2465 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2480, 2490 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сдержанное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию около уровня открытия".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, консолидация в области ниже 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием. Снижение правительством КНР целей по темпам роста ВВП оказало некоторое негативное влияние на спрос на развивающихся рынках, но оно было отчасти компенсировано сопутствующим решением о снижении ставки НДС для крупных предприятий. На глобальном валютном рынке наметилось укрепление доллара США к корзине валют (индекс DXY), на внутреннем рынке пока сохраняется в силе консолидационный диапазон 65,5-66 по паре доллар-рубль".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока поводов для усиления распродаж нет. Наоборот, китайские власти опубликовали неплохие прогнозы по экономике страны, и они наверняка будут учитываться трейдерами при принятии решений. Поэтому принципиально ничего в характере российского рынка акций не изменится - он продолжит оставаться в боковике с границами 2450-2500 пунктов по Индексу Мосбиржи. Однако затянувшийся флэт может привести к слабому сползанию рынка вниз под собственной тяжестью: не видя дальнейшего роста многие игроки будут закрывать лонги, опасаясь потерять заработанное. Конкретные рекомендаций на сегодня давать очень сложно. По-прежнему нужно смотреть на Сбербанк, который уже не один день подряд консолидируется вблизи поддержки 204 руб. Последующее движение в Сбере может быть сильным. Спекулятивно на отскок можно попробовать купить золото".