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05 марта 2019 года 09:58

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 5 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы демонстрировали положительную динамику в начале торгов в понедельник на оптимизме относительно торговых переговоров между США и Китаем, но завершили сессию в минусе из-за высокой неопределенности и, как считают некоторые инвесторы, завышенных котировок. Dow Jones Industrial Average опустился до минимума за две недели.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Китай и США находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения. В рамках документа Пекин согласился снизить пошлины и отменить иные ограничения на импорт американских автомобилей, сельскохозяйственной и химической продукции, а также иных товаров. В свою очередь Вашингтон планирует отменить повышение пошлин на импорт китайских товаров, осуществленное в прошлом году. По данным источников агентства Bloomberg, Китай и США могут постепенно отказаться практически от всех пошлин на товары друг друга.

Кроме того, Китай может ускорить снятие ограничений на долю иностранного владения в СП в сфере автомобилестроения, а также увеличить закупку различных товаров в США для сокращения своего профицита во внешней торговле. В частности, источники WSJ указали, что Пекин намерен подписать контракт на покупку газа у компании Cheniere Energy на сумму $18 млрд. По словам источников, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, исключение составляют фондовые индексы материкового Китая. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало падение американского рынка акций днем ранее. Кроме того, участники торгов не видят прогресса в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. В то же время рынок КНР поддержали прогнозы властей относительно экономического роста страны. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК вырос на 0,34%, Shenzhen Composite - на 1,14%.

Правительство Китая прогнозирует рост ВВП страны по итогам текущего года в диапазоне 6-6,5%, что обусловлено признаками замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США. В 2018 году китайская экономика столкнулась со значительными внешними и внутренними негативным вялениями, однако удалось обеспечить рост ВВП страны на уровне 6,6%, заявил на открывшейся во вторник сессии Всекитайского собрания народных представителей премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он отметил, что "анализ обстановки внутри страны и за ее пределами свидетельствует, что развитие Китая в 2019 году столкнется и еще более серьезными проблемами". Правительство готовит налоговые стимулы для поддержки производителей, расширит кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того, будут увеличены расходы на оборону - на 7,5%, до $177,6 млрд.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:33 МСК снизился на 0,05%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,48%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:55 МСК снизилось на 0,77%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,29%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после подъема днем ранее. Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что торговая война между США и КНР замедлит темпы роста мировой экономики. Ливия планирует возобновить добычу на крупнейшем месторождении нефти аш-Шарара в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg. Расположенное в южной части страны месторождение имеет производственные мощности около 300 тыс. баррелей в сутки.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,44% - до $65,38 за баррель. В предыдущий день их цена повысилась на $0,6 (на 0,92%), достигнув $65,67 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже снизились утром 5 марта на 0,39% - до $56,37 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 1,42%, завершив день на отметке $56,59 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 3,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил всего 4,146 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,055 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 марта снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (2-4 марта) 0,05%, поднявшись до 583,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГК ПИК БО-07" (+0,47%), "РЖД-001P-02R" (+0,44%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,48%), "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,35%) и "РЖД-001P-01R" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Новосибирский завод резки металла" ("НЗРМ") полностью разместило облигации серии БО-П01 объемом 80 млн рублей. Размещение выпуска началось 1 марта. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Срок обращения выпуска - 3,5 года (1260 дней). Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 8 февраля зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 500 млн рублей включительно. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 3,5 лет.


Опубликовано: /Финмаркет/
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