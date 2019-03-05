Рынок акций начинает сползать под собственной тяжестью - Алор Брокер

"Российский рынок акций вчера с утра ушел в небольшой "минус", и начавшиеся ближе к закрытию сессии попытки вернуть индекс МосБиржи хотя бы в "ноль" особыми успехами не увенчались: по итогам дня рынок потерял около 0,17%. Основную лепту в снижение капитализации отечественного фондового рынка внесло 2-процентное падение "Норникеля" после того, как Citi снизил рекомендацию по АДР "Норникеля" до "продавать" из-за опасений перегрева цен на палладий. Не удержались и открывшиеся в "плюсе" американские фондовые площадки: снижение составило 0,5-0,9%. С учетом того, что сегодня с утра американские фьючерсы теряют около 0,1% и на 0,4% падает нефть, ждем открытия рынка акций с "минусом" в размере 0,3-0,4%. Пока поводов для усиления распродаж нет. Наоборот, китайские власти опубликовали неплохие прогнозы по экономике страны, и они, наверняка, будут учитываться трейдерами при принятии решений. Поэтому принципиально ничего в характере российского рынка акций не изменится - он продолжит оставаться в "боковике" с границами 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи, однако затянувшийся "флэт" может привести к слабому сползанию рынка вниз под собственной тяжестью: не видя дальнейшего роста, многие игроки будут закрывать "лонги", опасаясь потерять заработанное", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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