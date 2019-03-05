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05 марта 2019 года 09:41

Цена Brent находится выше $65,3 за баррель

Американские фондовые индексы демонстрировали положительную динамику в начале торгов в понедельник, но завершили сессию в "минусе". Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, исключение составляют фондовые индексы материкового Китая. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются.

Американские фондовые индексы демонстрировали положительную динамику в начале торгов в понедельник на оптимизме относительно торговых переговоров между США и Китаем, но завершили сессию в "минусе" из-за высокой неопределенности и, как считают некоторые инвесторы, завышенных котировок.

Dow Jones Industrial Average опустился до минимума за две недели.

"Думаю, рынок был и остается перекупленным в существенной степени", - отметил глава Opportunistic Trader Ларри Бенедикт.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Китай и США находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения.

В рамках документа Пекин согласился снизить пошлины и отменить иные ограничения на импорт американских автомобилей, сельскохозяйственной и химической продукции, а также иных товаров. В свою очередь Вашингтон планирует отменить повышение пошлин на импорт китайских товаров, осуществленное в прошлом году.

По данным источников агентства Bloomberg, Китай и США могут постепенно отказаться практически от всех пошлин на товары друг друга.

Кроме того, Китай может ускорить снятие ограничений на долю иностранного владения в СП в сфере автомобилестроения, а также увеличить закупку различных товаров в США для сокращения своего профицита во внешней торговле. В частности, источники WSJ указали, что Пекин намерен подписать контракт на покупку газа у компании Cheniere Energy на сумму $18 млрд.

По словам источников, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.

Март может стать решающим месяцем для рынка акций США, пишет MarketWatch со ссылкой на итоги опроса стратегов и трейдеров.

В последние недели американские фондовые индексы продемонстрировали отличный подъем: за 46 сессий после рождественского Сочельника Dow Jones вырос на 20%, S&P 500 - на 20,7%, а Nasdaq - на 25,4%. Однако эксперты опасаются, что успех рынка может предвещать возвращение повышенной волатильности и возможное падение, хотя статистически март в США всегда считался отличным месяцем для покупки акций.

"Нам, однако, предстоит напряженная неделя с точки зрения международных новостей. Будет множество решений центробанков по ставкам, начиная с Резервного банка Австралии во вторник, далее Банка Канады в среду и Европейского центрального банка в четверг", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэлли.

Больше чем сами ставки, инвесторов интересует общая позиция центробанков с учетом сигналов об ослаблении роста мировой экономики.

Расходы на строительство в США снизились в декабре на 0,6%, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения на 0,1%.

Котировки акций золотодобывающей Newmont Mining Corp. повысились на 1,9%. Newmont отклонила предложение Barrick Gold о поглощении, назвав его невыгодным для акционеров. Цена бумаг Barrick Gold увеличилась на 1,6%.

Рыночная стоимость AT&T снизилась на 2,7% после объявления о реорганизации подразделения WarnerMedia.

Курс ценных бумаг оператора беспроводной связи CenturyLink рухнул на 6,3% после объявления о задержке в предоставлении регуляторам обязательного годового отчета.

Акции Kraft Heinz Co. подорожали на 2,6% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили их оценку с "ниже рынка" до "на уровне рынка".

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 4 марта опустился на 206,67 пункта (0,79%), до 25819,65 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 10,88 пункта (0,39%), до 2792,81 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 17,79 пункта (0,23%), до 7577,57 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются, исключение составляют фондовые индексы материкового Китая.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало падение американского рынка акций днем ранее. Кроме того, участники торгов не видят прогресса в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

В то же время рынок КНР поддержали прогнозы властей относительно экономического роста страны, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК вырос на 0,34%, Shenzhen Composite - на 1,14%.

Правительство Китая прогнозирует рост ВВП страны по итогам текущего года в диапазоне 6-6,5%, что обусловлено признаками замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США.

В 2018 году китайская экономика столкнулась со значительными внешними и внутренними негативным вялениями, однако удалось обеспечить рост ВВП страны на уровне 6,6%, заявил на открывшейся во вторник сессии Всекитайского собрания народных представителей премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он отметил, что "анализ обстановки внутри страны и за ее пределами свидетельствует, что развитие Китая в 2019 году столкнется и еще более серьезными проблемами".

Правительство готовит налоговые стимулы для поддержки производителей, расширит кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того, будут увеличены расходы на оборону - на 7,5%, до $177,6 млрд.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:33 МСК снизился на 0,05%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. и AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, поднимаются в ходе торгов в Гонконге на 3,1% и 0,7% соответственно.

В то же время лидером снижения выступают акции страховщиков AIA Group и Ping An Insurance, подешевевшие соответственно на 1,3% и 1,2%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:28 МСК опустились соответственно на 0,59% и 0,65%.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor снизились на 0,4% и 0,5% соответственно, телекоммуникационной SoftBank Group - на 2%.

Между тем рыночная стоимость крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing вросла на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:55 МСК снизилось на 0,77%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,1%.

Бумаги автомобильной компании Hyundai Motor теряют в цене 0,8%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,29%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,9%, второй по величине Rio Tinto - на 0,55%.

Помимо этого на 2,6% упал курс ценных бумаг страховщика QBE Insurance.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после подъема днем ранее.

Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что торговая война между США и КНР замедлит темпы роста мировой экономики.

Ливия планирует возобновить добычу на крупнейшем месторождении нефти аш-Шарара в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg. Расположенное в южной части страны месторождение имеет производственные мощности около 300 тыс. баррелей в сутки.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК подешевели на $0,33 (на 0,5%) - до $65,35 за баррель. В предыдущий день их цена повысилась на $0,6 (на 0,92%), достигнув $65,67 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились утром на $0,3 (на 0,53%) - до $56,29 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,79 (на 1,42%), завершив день на отметке $56,59 за баррель.

Между тем хедж-фонды увеличили ставки на подорожание сорта Brent восьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом укрепления "бычьих" позиций с 2012 года, свидетельствуют данные ICE Futures.


Опубликовано: /Финмаркет/
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