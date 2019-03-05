Консолидация в области ниже 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, консолидация в области ниже 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием. Снижение правительством КНР целей по темпам роста ВВП оказало некоторое негативное влияние на спрос на развивающихся рынках, но оно было отчасти компенсировано сопутствующим решением о снижении ставки НДС для крупных предприятий. На глобальном валютном рынке наметилось укрепление доллара США к корзине валют (индекс DXY), на внутреннем рынке пока сохраняется в силе консолидационный диапазон 65,5-66 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.