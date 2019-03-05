Ближайшим уровнем поддержки по Brent выступает значение 64,75 доллара за баррель - Инвестиционная палата

"Фьючерс Brent на открытии торгов вторника расположился в районе 65,34 доллара за баррель. Ближайшим уровнем поддержки по инструменту, на наш взгляд, выступает значение 64,75 доллара за баррель. На этой неделе интереса заслуживают данные по запасам сырой нефти в США, а также развитие ситуации с добычей нефти в Венесуэле, нефтегазовый сектор которой продолжает находиться под санкциями США. Цены на природный газ в ходе торгов вторника вернулись к значениям конца января", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.