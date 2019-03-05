Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале вырос до 55,3 пункта с 54,9 пункта в январе - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2019 года вырос до 55,3 пункта с 54,9 пункта в январе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в феврале составил 54,1 пункта против 53,6 пункта в январе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.