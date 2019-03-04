Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, упал "Полюс", вырос на новостях о дивидендах НЛМК

Москва. 4 марта. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался при смешанной динамике "фишек", внешний оптимизм в ожидании торговой сделки СШК-КНР был нивелирован опасениями введения Западом (США и ЕС) новых антироссийских санкций; выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" на новостях о дивидендах, упали акции "Полюса" вслед за золотом.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2473,79 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1185,83 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,7%.

Доллар подешевел до 65,72 рубля (-0,22 рубля).

Снизились рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,8%, до 5092 рублей - минимум с середины прошлого декабря), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,4% "префы").

Выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,7%, до 162,04 руб. - максимум с конца ноября), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1%).

Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал в размере 5,8 рубля на акцию, сумма выплат составит 100% свободного денежного потока (СДП). Акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 19 апреля, дату закрытия реестра на дивиденды планируется назначить на 6 мая. За III квартал дивиденды составляли 6,04 рубля на акцию. С учетом дивидендов, начисленных за предыдущие кварталы 2018 года (17,01 рубля на акцию), выплаты акционерам НЛМК за 12 месяцев составят примерно 102% СДП. Дивидендная доходность может составить 15%.

В Азии в понедельник преобладал подъем индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%, превысив 2805 пунктов) благодаря позитивным новостям о торговых переговорах США и Китая.

Как сообщила накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Китай и США находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения.

В рамках документа Пекин согласился снизить пошлины и отменить иные ограничения на импорт американских автомобилей, сельскохозяйственной и химической продукции, а также иных товаров. В свою очередь Вашингтон планирует отменить повышение пошлин на импорт китайских товаров, осуществленное в прошлом году.

Кроме того, Китай может ускорить снятие ограничений на долю иностранного владения в СП в сфере автомобилестроения, а также увеличить закупку различных товаров в США для сокращения своего профицита во внешней торговле. В частности, источники указали, что Пекин намерен подписать контракт на покупку газа у компании Cheniere Energy на сумму $18 млрд.

По словам источников, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.

Нефть в понедельник также корректируется вверх на фоне сигналов замедления роста нефтедобычи в США. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,14 за баррель (+1,6% и -1,9% в пятницу), апрельская цена WTI - $56,8 за баррель (+1,8% и -2,5% в пятницу).

Как стало известно из данных нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 10 штук, до 843 единиц. Показатель является минимальным с прошлого мая.

Тем временем страны ОПЕК+ продолжают снижать добычу в соответствии с соглашением, достигнутым в прошлом году, а США и Китай сигнализируют о прогрессе в торговых переговорах. Это поддерживает оптимизм трейдеров относительно того, что баланс спроса и предложения на рынке восстановится, что, в свою очередь, отразится на ценах.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, на внешних площадках в понедельник преобладает оптимизм, связанный с новостями о переговорах США и Китая - стороны близки к заключению сделки и готовы пойти друг другу на уступки. По предварительным сведениям, саммит лидеров двух стран состоится в конце марта, когда может быть подписано долгожданное соглашение.

Нефть растет вместе с рисковыми активами, а также на фоне спада буровой активности в США, Brent тестирует отметку $66 за баррель. Несмотря на внешний оптимизм, российские индексы отказываются расти, поскольку покупателей сдерживает угроза возвращения санкционной риторики со стороны США, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС остаются ниже психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов, но при этом удерживают среднесрочные поддержки 2420 и 1140 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Торговый вопрос США-КНР, однако, вряд ли станет определяющим для рынка акций РФ, который по-прежнему находится в ожидании санкционных новостей. В связи с этим "быки" не спешат усиливать напор, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций не смог показать направленного движения, несмотря на позитивный внешний фон.

На графике индекса МосБиржи сохраняется консолидация в диапазоне 2450-2500 пунктов. Позитива с внешних рынков "быкам" не хватило даже на то, чтобы подобраться к верхней границе консолидации. Видимо, в текущий момент игроки не готовы активно наращивать "длинные" позиции и предпочитают дождаться появления более существенных стимулов для роста.

Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что внешний оптимизм почти не касается российского рынка. Споры Китая и США могут решиться в конце марта, что для отечественных экспортеров является позитивом, однако неопределенность, связанная с ограничительной политикой США против РФ, продолжит удерживать отечественные активы от какого-либо акцентированного роста.

Впрочем, день не обошелся без внутренних позитивных новостей. Совет директоров НЛМК принял решение об изменениях в дивидендной политике: компания планирует выплачивать дивиденды из расчета 100% СПД, если показатель "чистый долг/EBITDA" не превышает 1х, или 50% от СДП, если показатель больше 1х. За IV квартал НЛМК выплатит дивиденды в размере 5,8 рубля на акцию. Компания "Интер РАО" (MOEX: IRAO) увеличила прибыль по МСФО за 2018 год на 31% (до 71,675 млрд рублей), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) увеличил прибыль на 47,7% за 2018 год (до 621,102 млрд рублей) при росте выручки на 35,4%.

Рубль укрепляется на фоне подъема Brent, которая вновь стремится к уровню $66-67 за баррель, а также надеждах на то, что риски экономического замедления в мире не оправдаются, если США и КНР прекратят торговую войну. Кроме того, санкционная тема пока отошла на второй план. Впрочем, даже если США запретят своим гражданам и компаниям покупать новые российские долговые обязательства, то ничто не мешает им запастись необходимыми инструментами до наступления крайнего срока.

Российский рынок акций на неделе может продолжить консолидацию, так как любой оптимизм, связанный с Китаем или нефтью, сдерживается неопределенностью санкционной политики США. Соответственно, пока сложно ожидать каких-либо существенных движений в индексе МосБиржи и курсе рубля, считает А.Кочетков.

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, новости о ходе торговых переговоров между США и Китаем перестали быть источником нервозности для рынков. Растет вероятность заключения соглашения между странами, возможно, даже к концу марта, хотя основные разногласия о защите интеллектуальной собственности вряд ли удастся разрешить быстро, поэтому эти истории еще будут всплывать в дальнейшем.

С учетом хорошей статистики в США повышается вероятность того, что ФРС все же повысит ставки еще один раз в 2019 году. Для рынков это скорее будет сигналом того, что экономика достаточно хорошо себя чувствует, чтобы более высокие ставки были адекватны текущим условиям.

Ситуация с Brexit на текущий момент имеет два наиболее вероятных сценария развития: либо британский парламент принимает текущий вариант соглашения, либо срок выхода из ЕС сдвигается на более поздний срок с возможностью проведения повторного референдума. На текущий момент наименьшая вероятность исхода сейчас у варианта выхода без соглашения.

Для рынка акций РФ главным риском остается санкционный, в частности, законопроект "DASKA 2.0", опубликованный на минувшей неделе. Позитивным фактором является то, что в нем нет списка банков, как в прошлогодней версии законопроекта. Таким образом, при сохраняющейся высокой неопределенности перспектив этого законопроекта, похоже, наиболее жестким сценарием для России будет введение запрета на покупку новых выпусков госдолга, что вызовет негативную реакцию на рынке, но, возможно, будет не так болезненно для экономики, как возможный запрет на долларовые операции банков. Реакция рынка, соответственно, была достаточно сдержанной, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-11,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-8,4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-7,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-4,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%).

Подорожали акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+39,8% и +39,8% "префы"), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+39,7% и +27,9% "префы"), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+20,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+14,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 24,423 млрд рублей (из них 6,528 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).