.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в понедельник вечером на фоне растущей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Надо сосредоточить внимание на борьбе с бедностью
Выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в стране и добиться возобновления естественного прироста населения
 
От санкций в отношении РФ убытки несут все - Медведев
Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит в странах ЕС энтузиазма по поводу антироссийских санкций: убытки несут все, а "воспитательный эффект" от них - нулевой. "Какова была на самом деле главная цель этих санкций? Подорвать нашу...
 
Владельцы хостелов рискуют остаться без доходов
В жилом помещении не должно быть ни гостиниц, ни хостелов. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по жилищной политике вчера повторно подготовил ко второму чтению. Эту жесткую меру депутаты зафиксируют в Жилищном кодексе, несмотря на то что...
 
Обязательные условия локализации для автопрома могут отменить
Автоконцерны все-таки не заставят в обязательном порядке производить в РФ ключевые элементы машин, как предлагал Минпромторг. Минэкономики при поддержке вице-премьера Дмитрия Козака предложило дать автопрому выбор, какие именно компоненты...
 
04 марта 2019 года 19:30

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в понедельник вечером на фоне растущей нефти

Москва. 4 марта. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и позитивных новостей с торговых переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США в 19:00 МСК составил 65,7525 руб./$1, что на 18,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,4275 руб./EUR1, опустившись на 44,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 30,5 копейки - до 69,655 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление рубля по отношению к доллару и евро в понедельник вечером связано как с ростом мировых цен на нефть, так и с позитивными новостями о ходе торговых переговоров между США и Китаем. Цены на нефть растут в понедельник на фоне оптимизма рынка в отношении торговых переговоров США и КНР, а также в отношении сокращения добычи странами ОПЕК+. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 1,37% - до $65,96 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,58% - до $56,68 за баррель.

По данным СМИ, Китай и США вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения, которое, помимо прочего, будет предусматривать снижение повышенных в прошлом году пошлин на импорт продукции. Прогресс в торговых переговорах США и Китая является важным фактором для нефтяного рынка, поскольку КНР входит в число крупнейших мировых импортеров нефти. Кроме того, торговый спор считается фактором, подрывающим экономический подъем как в Китае, так и в США. В центре внимания трейдеров остаются данные об объемах производства нефти в странах ОПЕК+, договорившихся в конце прошлого года о сокращении добычи. Министр энергетики России Александр Новак заявил в понедельник в Софии, что РФ рассчитывает до конца марта выполнить обязательства по сделке ОПЕК+.

"Внутренний валютный рынок сегодня был безыдейным, на что, в частности, указывает очень скромный объем торгов, отмечаемый как в секторе расчетом "сегодня", так и на сессии расчетом "завтра". Спрос на валюту крайне низкий, поэтому существующее предложение валюты со стороны экспортеров привело к некоторому укреплению рубля. Участники рынка ждут новых сообщений и событий, которые смогут сдвинуть рынок в ту или иную сторону. Некоторую поддержку нацвалюте сегодня оказали растущие цены на нефть, но в целом колебания нефтяных котировок в течение последних нескольких дней проходят в боковом диапазоне", - прокомментировал "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в начале недели на развивающихся рынках не наблюдается единой динамики торгов. Так, рубль торгуется в плюсе наряду с индийской рупией, в то же время заметное ослабление демонстрируют турецкая лира и мексиканский песо. "Аппетит" инвесторов на развивающихся рынках в настоящее время подогревается наметившимся прогрессом в торговых переговорах между США и Китаем. На стороне рубля выступают также котировки нефти, поддержанные данными о снижении числа буровых установок в США до минимума с мая прошлого года. Кроме того, на внутреннем межбанковском рынке сразу после завершения налогового периода Банк России приступил к изъятию ликвидности через дополнительные операции "тонкой настройки", что поддерживает спрос на рублевые средства и ставки МБК вблизи максимумов с конца января".

"В течение текущей короткой недели мы ожидаем движения пары "доллар/рубль" в диапазоне 65,5-66,0 руб./$1, однако не исключаем тестирования верхней границы указанного интервала. Впрочем, для полноценного закрепления выше 66 руб./$1 американской валюте потребуются факторы геополитического характера", - полагает Ю.Кравченко.

"Внешние условия, в первую очередь общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, продолжают играть определяющую роль для краткосрочной динамики рубля. Какой-либо выраженной внутренней истории в российской валюте пока не наблюдается. Из событий ближайших дней стоит отметить, что во вторник Минфин РФ должен объявить объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. За счет некоторого роста нефтяных котировок объем покупок, вероятно, немного увеличится, но сезонно сильный счет текущих операций по-прежнему с большим запасом перекрывает данные операции. Последние четыре торговых дня пара "доллар/рубль" держится в диапазоне 65,5-66,0 руб./$1, и сегодня консолидация в рамках данного коридора продолжается", - отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"В рамках недели рубль может попытаться вернуться ближе к нижней границе диапазона 65-66 руб./$1 в паре с долларом. В паре с евро российская валюта может чувствовать себя несколько лучше, чем в паре с долларом, поскольку предстоящее 7 марта заседание ЕЦБ несет в себе определенные риски для европейской валюты. В коммюнике и в ходе пресс-конференции по итогам заседания могут появиться некоторые детали относительно возможного запуска новой программы поддержки ликвидности банковского сектора в ответ на явное замедление европейской экономики", - прогнозируют аналитики Нордеа банка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 5 марта на 1,89 копейки, до 65,7956 руб./$1, и опустил курс евро на 6,1 копейки, до 74,7438 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 2,47 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,7819 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 6,58 копейки к уровню пятницы, опустившись до 65,7588 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся всего $1 млрд 907,086 млн, из которых $755,074 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 152,012 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к пятнице на 11,12 копейки, до 74,6445 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 30,36 копейки и составил 74,5613 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR511,943 млн, из которых EUR139,006 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR372,937 млн - на сделки с расчетами "завтра". Банк России в понедельник, 4 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 770 млрд рублей (при лимите 770 млрд рублей и общем спросе со стороны банков почти 950 млрд рублей) в среднем по ставке 7,7% годовых.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) и 4 марта составила 7,88% годовых, а на семидневный срок - на 4 б.п., до 7,92% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по отношению к предыдущему дню, составив 8,24%, 8,64% и 8,69% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 марта 2019 года 13:53
Санкционная угроза остается ключевым риском для рубля - Банк "Санкт-Петербург"
"В марте дополнительное давление на рубль может оказать увеличение покупок валюты ЦБ РФ для Минфина, однако мы не ждем существенного ослабления российской валюты. Санкционная угроза остается ключевым риском для рубля. В случае ужесточения санкций вероятен более активный выход нерезидентов из...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 12:58
БКС исключил из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" префы Сбербанка, добавил акции АЛРОСА
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", удалив из нее в свете снижения дивидендных ожиданий привилегированные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и включив акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре главного стратега...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 12:40
БКС рекомендует использовать текущий момент для удачной покупки акций нефтегазовых компаний РФ
"БКС Глобал Маркетс" рекомендует использовать текущий момент для удачной покупки акций нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. "В феврале цены на нефть марки Brent прибавили еще 7% после отскока на 17% в январе относительного...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 12:27
БКС исключил из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" префы Сбербанка, добавил акции АЛРОСА
БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", удалив из нее в свете снижения дивидендных ожиданий привилегированные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и включив акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.    читать дальше
.
05 марта 2019 года 12:11
Пора начать беспокоиться о рубле? - FxPro
"Внушительное ралли укрепления российской валюты, которое с начала года помогало рублю удерживать статус лучшей валюты EM, к этому моменту исчерпало свой потенциал. Укрепление национальной валюты с прошлой недели поддерживалось таким хрупким внешним фактором, как новый всплеск котировок на рынках...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 11:46
Нефтяные котировки находятся под давлением на фоне слабых данных из Китая - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов находятся под давлением на фоне публикации слабых данных по деловой активности в непроизводственном секторе Китая, а также на фоне снижения прогнозов роста китайской экономики в 2019 году с 6.5% до 6-6.5%. Это усиливает опасения участников рынка в...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 11:37
Рынок акций РФ утром просел во главе с Аэрофлотом, растет НЛМК
Москва. 5 марта. Рынок акций РФ утром во вторник просел по индексам на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры и на опасениях новых западных антироссийских санкций; лидировали в откате бумаги "Аэрофлота" после выхода слабого годового отчета по МСФО, продолжился подъем бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на дивидендных новостях.    читать дальше
.
05 марта 2019 года 11:24
Пока актуальными для рубля остаются диапазоны 65-66 и 74-75 в паре с долларом и евро - "Нордеа Банк"
"Ключевое событие для российского валютного рынка сегодня – это публикация Минфином предстоящих в марте объемов покупок валюты (в 12:00 мск). Консенсус-прогноз предполагает увеличение объема покупок до 304 млрд руб. за месяц (по сравнению с 250 млрд руб. в феврале). Среднедневные объемы покупок...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 11:15
Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале вырос до 55,3 пункта с 54,9 пункта в январе - IHS Markit
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2019 года вырос до 55,3 пункта с 54,9 пункта в январе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:59
На рынках поднялась волна коррекции - FxPro
"Рост фондовых индексов США и Китая оказался неустойчивым, о чем мы и предупреждали накануне, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В моменте S&P500 терял более 2%, но позднее сократил снижение до 1%. Американский рынок подвергся серьезной распродаже после новостей о падении в декабре...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:40
Среднесрочная картина на рынке нефти по-прежнему остается позитивной - БКС
Нефтяные котировки в понедельник незначительно выросли. Фьючерсы на Brent на младших таймфреймах формируют нисходящий треугольник с границей на уровне $64,5 за баррель. По мнению эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова, оптимизм по поводу успехов в переговорах США и Китая по торговой сделке по...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:30
В среднесрочных и длинных ОФЗ ждем продолжения консолидации в отсутствии новостей по санкционной активности - Промсвязьбанк
Котировки среднесрочных и длинных ОФЗ в понедельник продолжили торговаться в боковом направлении, констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич – санкционные риски сдерживают покупки госбумаг, несмотря на стабилизацию инфляционных рисков и появление возможностей для снижения ключевой...    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:26
Рубль чуть снизился к доллару, но укрепился к евро на старте торгов вторника
Москва. 5 марта. Доллар США слегка подрос, а евро немного снизился на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних факторов.    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:14
По рублю пока нет ничего нового - Алор Брокер
ара евро-доллар пробила поддержку 1,34 и направилась в сторону 1,3, однако рубль вчера игнорировал рост американской валюты на мировом рынке. Но и в картине по рублю пока нет ничего нового: в силе "боковик" с границами 65,5-66 рублей за доллар, указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.    читать дальше
.
05 марта 2019 года 10:03
Рынок акций начинает сползать под собственной тяжестью - Алор Брокер
"Российский рынок акций вчера с утра ушел в небольшой "минус", и начавшиеся ближе к закрытию сессии попытки вернуть индекс МосБиржи хотя бы в "ноль" особыми успехами не увенчались: по итогам дня рынок потерял около 0,17%. Основную лепту в снижение капитализации отечественного фондового рынка...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.