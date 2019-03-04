Котировки среднесрочных евробондов РФ в понедельник слегка подросли, остальные бумаги стабильны в цене

Москва. 4 марта. Котировки среднесрочных выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник плавно подрастают, в то время как остальные выпуски не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне отсутствия сильных сигналов с мировых рынков капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в среднесрочном сегменте и незначительным изменениям спредов для остальных бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 1 марта и составила 111,88% от номинала, что соответствует доходности 3,71% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 1 базисный пункт - до 98,64% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, составив 2,525% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2,5 пункта и составил 118,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 12 базисных пунктов - до 111,26% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,07% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 107,52% от номинала (доходность снизилась также на 0,5 пункта и составила 5,07% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к пятнице на 17 пунктов - до 101,69% от номинала, что соответствует доходности 4,47% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 24 базисных пункта, до 103,72% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 3,97% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 6 базисных пунктов - до 98,67% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,34% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 17 базисных пунктов, до 98,24% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,505% годовых).

"После умеренной ценовой просадки, наблюдавшейся в конце прошлой недели на фоне заявлений ряда представителей Федрезерва США о возможном повышении процентной ставки во втором полугодии текущего года, сегодня ситуация на рынке российских еврооблигаций стабилизировалась, а некоторые бумаги среднесрочного сегмента смогли даже немного подрасти. В целом же на рынке доминируют консолидационные настроения. Финансовые потоки в основном двусторонние - на рынке есть как продавцы, так и покупатели, что в целом и обеспечивает стабильность котировок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.