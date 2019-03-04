С прицелом на 2-3 месяца ничего хорошего от российских бумаг ждать не стоит - ГК "ФИНАМ"

"На российском фондовом рынке ситуация остаётся не очень оптимистичной, а инвестиционные настроения подавленными. Нерезидентов пугает растущий риск новых санкций против РФ, поэтому все спекулятивные западные капиталы явно продолжают выходить из российских активов. Даже растущие сегодня цены нефть никак не поддерживают российские акции. В первой половине дня рублёвый индекс "Московской биржи" просел на 0,25%, до 2472 пунктов, а валютный РТС потерял 0,3%, опустившись до 1183 пунктов. С прицелом на 2-3 месяца ничего хорошего от российских бумаг ждать не стоит. Наилучшая стратегия - ждать более низких уровней, и в апреле или мае покупать наиболее интересные дивидендные истории. С технической точки зрения, продолжаем пристально следить за важной отметкой 2450 пунктов по рублёвому индексу. Как только индекс закроет пару дней подряд ниже этого рубежа, будет открыта дорога вниз для более глубокой коррекции в пределах 10%", - предупреждает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.