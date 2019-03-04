Лукойл представил хорошую отчетность по МСФО за IV квартал 2018 г. - - ИК "Велес Капитал"

Финансовые результаты Лукойла превзошли ожидания рынка на 6% в части EBITDA и на 9% по чистой прибыли, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. В IV квартале компания снизила EBITDA на 14% к/к до 278 млрд руб. в результате падения средней цены на нефть на 9% к/к и роста экспортных пошлин на 4% к/к. Чистая прибыль сократилась также на 14% к/к до 159 млрд руб. как следствие падения операционных доходов.

"По итогам 2018 г. свободный денежный поток вырос в 2.2 раза до 555 млрд руб., что, на наш взгляд, является очень сильным результатом, - комментирует ИК. - Основными причинами взрывного роста стали рост цен на нефть, ослабление рубля и консервативный подход к капзатратам, о котором компания рассказывала на презентации стратегии в начале 2018 г. Capex сократился по итогам 2018 г. на 12% к/к 452 млрд руб. Добыча жидких углеводородов осталась на уровне 2017 г. и составила 1,8 млн баррелей в сутки, при этом объем добычи в Западной Сибири сократился на 3% г/г. Объем добычи газа вырос на 16% г/г до 541 тыс б/с за счет активов в Узбекистане".

Лукойл уже заплатил дивидендами 95 руб. на акцию по итогам 9 месяцев 2018 г., и мы ожидаем, что финальная часть дивидендов по итогам 2018 г. составит 140 руб. на акцию (+8% г/г). Таким образом, суммарные дивиденды Лукойла должны составить 235 руб., что соответствует доходности в 4,2%, исходя из текущих котировок.

Также Александр Сидоров отметил, что 6 марта СД Лукойла обсудит изменения в дивидендной политике: "Мы ожидаем улучшения действующих норм выплат и полагаем, что компания перейдет от индексации прошлогодних дивидендов к их расчету исходя из финансового результата (от чистой прибыли или свободного денежного потока). Благодаря действию программы выкупа акций, котировки Лукойла прилично выросли за последние месяцы. Таким образом, годовые дивиденды, рассчитанные исходя из действующей дивидендной политики, предлагают доходность всего в 4,2% при средней доходности сектора в текущем году на уровне 7%. Мы высоко оцениваем вероятность того, что Лукойл предпримет меры по повышению дивидендной доходности, тем более с учетом того, что компания завершила инвестиционный цикл и не испытывает острой нехватки средств. Мы подтверждаем целевую цену акций Лукойла в размере 5 670 руб. и рекомендацию "Держать"".