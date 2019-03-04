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04 марта 2019 года 15:37

Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в понедельник днем на фоне растущей нефти

Москва. 4 марта. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и позитивных новостей с торговых переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 65,77 руб./$1, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,5275 руб./EUR1, опустившись на 34,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 25 копеек - до 69,71 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 5 марта на 1,89 копейки, до 65,7956 руб./$1, и опустил курс евро на 6,1 копейки, до 74,7438 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление рубля по отношению к доллару и евро в первой половине торгов понедельника связано как с ростом мировых цен на нефть, так и с позитивными новостями о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Нефть эталонных марок ускорила рост в ходе торгов в понедельник на оптимизме по поводу окончания торговой войны между США и Китаем. По данным СМИ, Китай и США вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения, которое будет предусматривать снижение повышенных в прошлом году пошлин на импорт продукции. Кроме того, соглашение будет включать в себя обещание Китая повысить закупку различных товаров в Штатах для сокращения своего профицита во внешней торговле. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.

Помимо этого, поддержку нефтяному рынку оказывают данные нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 10 штук, до 843 единиц (показатель является минимальным с прошлого мая). На этом фоне майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,66% - до $65,50 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,52% - до $56,09 за баррель.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "в начале недели на развивающихся рынках не наблюдается единой динамики торгов. Так, к середине дня рубль торговался в плюсе наряду с индийской рупией, в то же время заметное ослабление демонстрируют турецкая лира и мексиканский песо. "Аппетит" инвесторов на развивающихся рынках в настоящее время подогревается наметившимся прогрессом в торговых переговорах между США и Китаем. На стороне рубля выступают также котировки нефти, поддержанные данными о снижении числа буровых установок в США до минимума с мая прошлого года. Кроме того, на внутреннем межбанковском рынке сразу после завершения налогового периода Банк России приступил к изъятию ликвидности через дополнительные операции "тонкой настройки", что поддерживает спрос на рублевые средства и ставки МБК вблизи максимумов с конца января".

"В течение текущей короткой недели мы ожидаем движения пары "доллар/рубль" в диапазоне 65,5-66,0 руб./$1, однако не исключаем тестирования верхней границы указанного интервала. Впрочем, для полноценного закрепления выше 66 руб./$1 американской валюте потребуются факторы геополитического характера", - полагает Ю.Кравченко.

"Внешние условия, в первую очередь общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, продолжают играть определяющую роль для краткосрочной динамики рубля. Какой-либо выраженной внутренней истории в российской валюте пока не наблюдается. Из событий ближайших дней стоит отметить, что вовторник Минфин РФ должен объявить объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. За счет некоторого роста нефтяных котировок объем покупок, вероятно, немного увеличится, но сезонно сильный счет текущих операций по-прежнему с большим запасом перекрывает данные операции. Последние четыре торговых дня пара "доллар/рубль" держится в диапазоне 65,5-66,0 руб./$1, и сегодня ожидаем продолжения консолидации в рамках данного коридора", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"В рамках недели рубль может попытаться вернуться ближе к нижней границе диапазона 65-66 руб./$1 в паре с долларом. В паре с евро российская валюта может чувствовать себя несколько лучше, чем в паре с долларом, поскольку предстоящее 7 марта заседание ЕЦБ несет в себе определенные риски для европейской валюты. В коммюнике и в ходе пресс-конференции по итогам заседания могут появиться некоторые детали относительно возможного запуска новой программы поддержки ликвидности банковского сектора в ответ на явное замедление европейской экономики", - прогнозируют аналитики Нордеа банка.

Банк России в понедельник, 4 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 770 млрд рублей (при лимите 770 млрд рублей и общем спросе со стороны банков почти 950 млрд рублей) в среднем по ставке 7,7% годовых.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) и 4 марта составила 7,88% годовых, а на семидневный срок - на 4 б.п., до 7,92% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по отношению к предыдущему дню, составив 8,24%, 8,64% и 8,69% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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