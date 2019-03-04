Индекс Мосбиржи на неделе продолжит "ходить" в узком коридоре консолидации 2450-2500 пунктов - БКС

"Текущая неделя на российском рынке будет укороченной в связи с празднованием в пятницу Международного женского дня. Из важных событий, на которые стоит обратить внимание в предстоящие дни, выделим стартующий во вторник ежегодный конгресс народных депутатов в Китае (могут быть озвучены планы поддержки экономики Поднебесной), публикацию индексов деловой активности в секторе услуг Китая, стран Европы и США. Кроме того, в четверг ждем важную статистику от компании АЛРОСА по продажам алмазов, а Европе в этот день пройдет заседание ЕЦБ, от которого, впрочем, сюрпризов никто не ожидает. По нашим прогнозам, индекс Мосбиржи на неделе продолжит "ходить" в узком коридоре консолидации 2450-2500. Повышенная ценовая конъюнктура на рынке нефти и общий risk on вряд ли смогут вывести индекс Мосбиржи вверх из данного диапазона, а вот протестировать зону поддержки 2445-2455 на фоне вероятной активизации санкционной темы в новостном поле можем с достаточно большой вероятностью", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.