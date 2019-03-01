Рубль немного укрепляется к доллару и евро на фоне роста интереса инвесторов к риску

Москва. 1 марта. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 65,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,86 руб./EUR1, опустившись на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 14,16 копейки - до 69,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря улучшению настроений на мировых биржах, в том числе, валютных площадках emerging markets. Участники рынков позитивно реагируют на сообщения, что американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств, который может пройти в середине марта.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил об "огромном" прогрессе в переговорах с Китаем, отметив, что две страны стоят на пороге "исторического" соглашения. По его словам, президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в следующем месяце в резиденции Д.Трампа в Мар-а-Лаго.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, в пятницу рубль демонстрирует небольшое коррекционное укрепление в основных валютных парах. "Тем не менее, на ближайшее время мы сохраняем умеренно негативный взгляд на рубль. Налоговый период завершился, спрос на рублевую ликвидность снизился. При этом общее давление на рубль в ближайшее время может оказывать неопределенность по санкциям и сезонный рост импорта. В январе импорт традиционно самый низкий, затем начинает восстанавливаться", - отмечает Д.Порывай.

"В пятницу незначительно укреплялись все сырьевые валюты, реагируя на слухи в прессе о финализации соглашения США и Китая по торговым вопросам, а также о подготовке встречи в верхах на середину марта для подписания документов. В целом на ближайшие дни у сырьевых валют нет особых поводов для повышенной волатильности. Единственно, для рубля могут поступить какие-либо новости из американского Конгресса, где проходит проработку законопроект о "противодействии агрессии Кремля", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок перешли к резкому падению в ходе торгов в пятницу и завершают в минусе текущую неделю на слабых статданных из США. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале понизился до 54,2 пункта с 56,6 пункта месяцем ранее. Значение индекса стало минимальным с ноября 2016 года. Аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения индекса, до 55,8 пункта.

Тем временем индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, в прошлом месяце повысился до 93,8 пункта с январского уровня в 91,2 пункта. Предварительные данные указывали на рост индикатора до 95,5 пункта, и эксперты в среднем ожидали его пересмотра до 95,9 пункта.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 1,52% - до $65,3 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,5% - до $56,36 за баррель. С начала недели цена североморской нефти Brent снизилась на 2,8%, североамериканской WTI - на 1,7%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 7,5 копейки, до 65,8145 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,43 копейки, до 74,8048 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,24 копейки по отношению к четвергу и составил 65,8066 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,51 копейки и составил 65,8164 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 277,296 млн, из которых $603,453 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 673,843 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к четвергу на 20,41 копейки, до 74,7557 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 11,92 копейки и составил 74,862 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR566,413 млн, из которых EUR182,237 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR384,176 млн - на сделки с расчетами "завтра".

В пятницу, 1 марта, ЦБ РФ провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в рамках которого банки разместили в Центробанке 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд и объеме предложения со стороны банков в 567,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,68% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали лишь незначительные смешанные изменения по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,86% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,24% годовых, в то время как ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 8,64% годовых, а ставка на срок 6 месяцев, напротив, снизилась на 1 б.п. - до 8,69% годовых.

"На внутреннем межбанковском рынке пока сохраняется эффект от недавно завершенного налогового периода. Сегодня в банковскую систему вернулись 317,3 млрд рублей, размещенных два дня назад в рамках операций "тонкой настройки", однако средства не задержались на корсчетах, так как регулятор провел новый депозитный аукцион с лимитом 300 млрд рублей и сроком размещения на три дня", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.