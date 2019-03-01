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01 марта 2019 года 19:27

Рынок акций РФ на неделе продолжил консолидацию вместе с нефтью, индексы МосБиржи и РТС остались ниже круглых рубежей

Рынок акций РФ на неделе продолжил консолидацию вместе с нефтью, не сумевшей развить восходящее движение, а также на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании заключения финальной торговой сделки США-КНР. Индексы МосБиржи и РТС остались ниже круглых рубежей 2500 и 1200 пунктов соответственно, поскольку попытки роста нивелировались сохраняющимся оттоком из акций средств нерезидентов, хотя темпы вывода капиталов сократились.

Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 21 по 27 февраля составил порядка $20 млн против оттока $140 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $50 млн, неделей ранее отток равнялся $130 млн (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 25 февраля по 1 марта снизился на 0,4% - до 2478,01 пункта, индекс РТС потерял 0,9% и составил 1187,35 пункта на фоне роста доллара на 0,36 рубля (до 65,75 руб./$1). Нефть Brent за неделю подешевела на 2,3% или $1,5 (майский фьючерс).

Неделя на рынке акций РФ началась с умеренно роста вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях об отсрочке увеличения пошлин США на товары из Китая, индексы МосБиржи и РТС протестировали рубежи 2500 и 1200 пунктов, но развить импульс не смогли из-за упавшей вечером нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить увеличение пошлин на товары из КНР, поскольку видит "значительный" прогресс на торговых переговорах с Китаем. Нефть Brent днем поднималась к $67,5 за баррель (максимум с ноября), после чего развернулась вниз и откатилась в район $65 за баррель. Индекс МосБиржи в понедельник подрос к 2495 пунктам, РТС превысил 1200 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Яндекса" (+3,8%) и обновившие исторические максимумы акции "Норникеля" (+3,3%, до 14,594 тыс. руб.) в преддверии выхода отчета ГМК за 2018 год по МСФО.

Во вторник рынок акций просел вслед за мировыми площадками, не нашедшими новых драйверов для роста после известий об отсрочке расширения пошлин США для товаров из Китая; откат сдерживался отскочившей вверх нефтью, а поддержку индексу МосБиржи оказало и ослабление рубля. Негативом для рынков стали опасения эскалации конфликта между Индией и Пакистаном.

Нефть Brent во вторник падала ниже $65 за баррель, отыгрывая призыв Д.Трампа к ОПЕК не завышать стоимость топлива, после чего отскочила к $65,8 за баррель. Индекс МосБиржи днем опускался к 2470 пунктам, но завершил торги возле 2495 пунктов. Акции "Норникеля" обновили максимум (14,658 тыс. рублей), а после выхода сильного годового отчета по МСФО (чистая прибыль выросла за год на 44%) скорректировались до 14,42 тыс. рублей (-1,2%).

В среду рынок акций РФ оставался под давлением негативной динамики мировых площадок, но снижение вновь сдерживалось ростом нефти на статистике о ее запасах в США. Индекс МосБиржи просел к 2490 пунктам, РТС - к 1190 пунктам, при этом выросли бумаги "Газпрома" (+0,7%) на оптимизме, что новые санкции США не затронут "Северный поток 2".

Нефть Brent поднялась к $66,5 за баррель на статистике Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на 8,647 млн баррелей, при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей (также сильнее ожиданий сократились резервы бензина). Кроме того, сохранялись ожидания, что страны ОПЕК+ продолжат ограничивать нефтедобычу (такое решение ожидается на встрече нефтяников в апреле).

В четверг рынок акций еще сделал небольшой шаг назад (индекс МосБиржи просел к 2485 пунктам) на внешнем негативе из-за возросших политических рисков в связи с усилением напряженности между Индией и Пакистаном; откат индексов сдерживался ростом бумаг "Газпрома" (+1,7%) и Сбербанка (+1,2%). По итогам февраля индексы МосБиржи и РТС просели на 1,4-2,5%, прирост индикаторов с начала года сократился до 4,9-11,2%.

Поддержку акциям Сбербанка оказал сильный отчет по МСФО, превысивший ожидания: чистая прибыль в IV квартале 2018 года выросла на 2,2% (до 176,2 млрд рублей), за весь 2018 год прибыль увеличилась на 11,1% (до 831,7 млрд рублей).

Итоги состоявшихся двухдневных переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились без всеобъемлющего соглашения, хотя стороны отметили прогресс и значимые успехи в отношениях двух стран с надеждой на встречу в будущем.

Нефть Brent закрепилась выше $66,2 за баррель на фоне сигнала от Саудовской Аравии, что сделка ОПЕК+ по ограничению добычи может быть продлена на вторую половину 2019 года.

В пятницу попытки рынка акций подрасти вслед за мировыми площадками на хорошей статистике из Китая (данные Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности КНР за февраль оказались лучше, чем официальные показатели) и ожиданиях торговой сделки США-КНР оказалась неудачной из-за забуксовавшей в росте нефти. Индекс МосБиржи поднимался к 2495 пунктам, но затем откатился ниже 2480 пунктов на фоне укрепления рубля. Нефть Brent утром в пятницу протестировала рубеж $67 за баррель, а к вечеру откатилась ниже $65,5 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Финансовая группа Будущее" (-19%), "НОВАТЭКа" (-4%), ГДР "Лента" (-4%); лучше рынка смотрелись акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+6%), "Яндекса" (+6%), "Интер РАО" (+5%).

Рынок акций РФ в первой декаде марта сохранит попытки отыграть рубеж 2500 пунктов по индексу МосБиржи и закрепиться выше в случае развития восходящего импульса нефти Brent с целью достижения отметки $70 за баррель на фоне ожидаемой торговой сделки США-КНР. Для индекса РТС коридор колебаний может составить 1170-1220 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
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