Цены евробондов РФ по итогам недели подросли благодаря новостям о торговых переговорах США-Китай

Москва. 1 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря позитивным новостям о торговых переговорах между США и Китаем, а также снижению санкционных рисков после публикации в США законопроекта о новых антироссийских санкциях, который инвесторы посчитали менее "жестким", чем прогнозировалось ранее.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели на фоне позитивных новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем, что привело росту спроса глобальных инвесторов на все активы развивающихся стран. В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. В понедельник американский президент подтвердил журналистам, что две страны значительно приблизились к заключению торгового соглашения и что для подписания окончательного варианта такого соглашения он намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Во вторник котировки российских еврооблигаций приостановили рост на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что привело к снижению интереса инвесторов к рисковым активам. Причиной этому стали противоречивые заявления со стороны администрации США о том, что, несмотря на прогресс в торговых переговорах, сделки между США и Китаем пока может и не быть. И это в целом охладило интерес инвесторов к евробондам развивающихся стран.

В середине недели активность продавцов снизилась, и рынок еврооблигаций России лег в боковой дрейф на фоне противоречивых внешних сигналов. С одной стороны, на рынок давило общее ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам из-за эскалации индо-пакистанского конфликта. С другой стороны, опубликованный в США обновленный законопроект о новых антироссийских санкциях участники рынка посчитали не таким "жестким", как прогнозировалось ранее, и тем самым данный фактор в целом оказался позитивным для рынка. У инвесторов были опасения, что санкционная тематика может вновь вернуться на повестку дня и стать основным фактором влияния на динамику российских активов, но опубликованный законопроект несколько снизил эти опасения, поскольку участники рынка не увидели в нем какого-то серьезного ужесточения.

В четверг рост российских еврооблигаций возобновился, отечественные бумаги догоняли евробонды других emerging markets на фоне санционного затишья, сокращая премию к американским казначейским обязательствам. Аналогичную ценовую динамику демонстрировали евробонды Мексики, Турции и Колумбии. Но говорить об общем оптимизме глобальных инвесторов по отношению к активам развивающихся стран не приходилось, так как, к примеру, бумаги ЮАР и Индонезии снижались в цене. Падали котировки и базовых активов (US Treasuries) после публикации данных о росте ВВП США за четвертый квартал 2018 года, оказавшихся выше ожиданий рынка.

Экономика США выросла в 2018 году на 3,1% после подъема на 2,5% в 2017 году, тогда как администрация президента Д.Трампа прогнозировала повышение на 3%. Бюро экономического анализа министерства торговли США обнародовало годовой показатель в виде сравнения ВВП в IV квартале 2018 года с тем же периодом 2017 года. Годовой прирост по этой базе расчетов был максимальным за 10 лет. Согласно данным Минторга, в четвертом квартале 2018 года ВВП США увеличился на 2,6% в пересчете на годовые темпы (эксперты в среднем ожидали повышения на 2,2%).

Поддержку российским активам во второй половине недели оказывали также растущие цены на нефть (котировки Brent в пятницу локально превышали отметку $67 за баррель) на фоне ожиданий сохранения высокого мирового спроса на энергоносители. Данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,11% и составила 110,85% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 3 базисных пункта и 1 марта составил 122 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене на 0,4% (их доходность снизилась на 3 пункта - до 5,064% годовых), с погашением в 2042 году - не изменились в цене (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 11 пунктов и составил 222 базисных пункта), а с погашением в 2047 году - подорожали на 0,02%, до 98,62% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 5,345% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене 0,25%, подорожав до 98,02% от номинала (его доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 4,54% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,34%, с погашением в 2023 году - на 0,15% (спред к US Treasuries сузился на 9 пунктов и составил 150 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,03%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, а также локального снижения давления санкционных новостей на российские активы, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основными факторами риска для российских еврооблигаций останутся сообщения на санкционную тематику. Кроме того, определенное давление на все мировые рынки могут оказать возросшие глобальные риски из-за обострившегося в последнее время конфликта между Индией и Пакистаном. Вместе с тем поддержку активам развивающихся стран, в том числе российским облигациям, будут оказывать позитивные новости относительно торговых переговоров между США и Китаем.