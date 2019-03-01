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01 марта 2019 года 19:23

Рынок акций РФ в пятницу просел и завершил неделю снижением вместе с нефтью

Москва. 1 марта. Рынок акций РФ в пятницу просел по индексам и завершил неделю снижением вместе с нефтью, проигнорировав подъем внешних фондовых площадок на фоне ожиданий торговой сделки США-КНР.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2478,01 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1187,35 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар подешевел до 65,75 рубля (-0,16 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4-0,9%, доллар подрос на 0,36 рубля.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%).

Выросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,4%).

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%), плюсуют Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,4-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,5%, к 2800 пунктам) в надежде на торговое соглашение США и Китая.

По данным агентства Bloomberg, американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств, который может пройти в середине марта.

Кроме того, подъем рынков поддержали данные о деловой активности в промышленности Китая и новости о том, что индексный провайдер MSCI увеличит удельный вес акций материкового Китая в своих индексах.

Некоторое смягчение напряженности в индийско-пакистанских отношениях в связи с ожидаемым обменом пилотов тоже положительно сказывается на настроениях инвесторов.

Данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

В США индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в феврале упал до 54,2 пункта (минимум с ноября 2016 года) с январских 56,6 пункта при прогнозах снижения до 55,8 пункта.

Нефть Brent утром в пятницу протестировала рубеж $67 за баррель, после чего развернулась вниз. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,38 за баррель (-1,4% и -0,4% накануне), апрельская цена WTI - $56,5 за баррель (-1,3% и +0,5% в четверг).

По итогам февраля Brent выросла на 6,7%, WTI - на 6,4%. С декабрьских минимумов нефть прибавила уже больше трети благодаря мерам ОПЕК+ по ограничению добычи.

В среду стало известно, что на фоне этих ограничений США сократили импорт нефти из Саудовской Аравии до 346 тыс. баррелей в сутки (б/с) - самого низкого уровня с 2010 года.

Нигерия в феврале выполнила свою часть соглашения ОПЕК+ об уровне производства нефти, заявил министр нефти страны Эммануэль Качикву в четверг. Ранее Нигерия обещала уменьшить добычу на 53 тыс. б/с.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, настроения на глобальных площадках улучшились благодаря новой порции обнадеживающих комментариев относительно американо-китайского переговорного процесса. Экономический советник президента США заявил, что "стороны стоят на пороге исторической торговой сделки", а министр финансов страны сообщил о близкой готовности соответствующего документа. Кроме того, появилась информация, что встреча лидеров двух стран запланирована на середину марта.

Однако попытки развить восходящую динамику на рынке акций РФ не увенчались успехом, индексы быстро ушли в "минус" из-за отката нефти. Свою роль сыграл и фактор пятницы, когда многие участники рынка избегают активных действий или сокращают позиции в акциях, чтобы не брать на себя риски негативных событий, которые могут произойти на выходных. При этом мировые фондовые индикаторы оставались в русле восходящей тенденции на протяжении всего торгового дня, отмечает эксперт.

Старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова также отмечает, что торги в пятницу на рынке акций РФ не отличались от предыдущих двух дней - те же шатания в диапазоне, то же отсутствие торговых идей, те же попытки скорректироваться в опасениях пропустить общемировой разворот. Индекс МосБиржи в результате остался около 2480 пунктов, среднесрочный торговый диапазон - "боковик" 2450-2500 пунктов. Индекс РТС сохраняет актуальным коридор 1180-1190 пунктов.

Внешний фон остается непростым для России. Есть санкционные риски и слабость нефтяных "быков", которые не смогли закрепиться на рубеже $67 за баррель Brent. Не исключено, что инвесторы экономят силы перед очередным выпадом США в адрес России. В том случае, если антикремлевский законопроект DASKA получит четко обозначенные сроки, российские активы могут подешеветь, считает аналитик.

Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, ранее поддержку нефтяным ценам оказало общее улучшение интереса к рисковым активам и новости о сокращении экспорта нефти в Венесуэле на 40% в феврале. Однако на рынке присутствует неопределенность, которая не дает котировкам решительно двинуться в том или ином направлении. С одной стороны, последние экономические данные, включая ВВП США, способствуют некоторому угасанию страхов за состояние мировой экономики. С другой - активность на сланцевых месторождениях США продолжает расти, а твердой уверенности в заключении торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном по-прежнему нет, считает эксперт.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, оптимизм глобальных инвесторов главным образом связан с макроданными по Китаю и ЕС, подогревающими интерес конкретно к этим регионам. В отношении России продолжает довлеть санкционный риск, который заметно сдерживает интерес участников рынков к отечественным активам.

Российский индекс PMI для промышленности в феврале опустился до 50,1 пункта с январских 50,9 пункта, а прогнозы ЦБ РФ по росту ВВП в I квартале 2019 года предполагают замедление до 1-1,5%, что не дает дополнительных поводов для оптимизма, в противовес санкционному давлению. Нефть, несмотря на имеющиеся драйверы роста в виде сокращения экспорта ОПЕК+ в феврале на уровне 125% от планового, пока не выходит из боковика $65-66 за баррель Brent, что также не оказывает поддержки отечественному рынку акций, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу подешевели акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-14,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-6,9%), "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-4,3%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,8%).

Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+38,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+25,4%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,151 млрд рублей (из них 9,559 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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