"ВТБ Капитал" снизил оценку акций "Детского мира" на 8%, подтвердил рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) на 8% - до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 122,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 88,34 рубля за штуку.