Для рубля могут поступить какие-либо новости из американского Конгресса - "Открытие Брокер"

"Рубль пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4360 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,86%, недельная - до 7,88%, а месячная осталась на уровне 8,24%. В пятницу незначительно укреплялись все сырьевые валюты, реагируя на слухи в прессе о финализации соглашения США и Китая по торговым вопросам, а также о подготовке встречи в верхах на середину марта для подписания документов. В целом на ближайшие дни у сырьевых валют нет особых поводов для повышенной волатильности. Для рубля могут поступить какие-либо новости из американского Конгресса, где проходит проработку законопроект о "противодействии агрессии Кремля", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.