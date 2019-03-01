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01 марта 2019 года 15:40

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 1 марта. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 65,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,89 руб./EUR1, опустившись на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 11,66 копейки - до 69,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 7,5 копейки, до 65,8145 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,43 копейки, до 74,8048 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в условиях повышения цен на нефть на фоне сильных статданных из еврозоны и Китая, а также оптимизма по поводу торговых переговоров США с Китаем. Как сообщило агентство Bloomberg, американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств, который может пройти в середине марта. Такие новости повысили оптимизм инвесторов в отношении того, что два крупнейших потребителя нефти в мире сумеют избежать нового витка торговой войны, который может негативно отразиться на их ВВП и, соответственно, спросе на нефть.

Подъем рынка нефти поддерживают также данные о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая за февраль от исследовательской организации Markit и банка Caixin, которые неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Как стало известно в пятницу, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,11% - до $66,38 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,33% - до $57,41 за баррель.

По итогам февраля цена ближайшего контракта на североморскую нефть подскочила на 6,7%, на североамериканскую - на 6,4%. С декабрьских минимумов нефть прибавила уже больше трети благодаря мерам ОПЕК+ по ограничению добычи.

"На российском рынке доллар продолжает встречать сопротивление вблизи отметки 66 руб./$1, попытки протестировать и закрепиться на данном уровне пока остаются безуспешными. Несмотря на очередной всплеск санкционной риторики в феврале, рубль в динамике за последний месяц чувствовал себя заметно лучше других валют на развивающихся рынках. Впрочем, такому результату отечественная валюта обязана прежде всего тем, что санкционная тематика пока не получила своего продолжения, а обновленный законопроект о санкциях уже не удивил инвесторов. Кроме того, определенную поддержку рублю оказали и цены на нефть, прибавившие за последний месяц чуть более 6%", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы продолжаем считать, что фундаментальный потенциал для укрепления российской валюты еще сохраняется (при текущих ценах на нефть и макропоказателях относительно справедливыми считаем уровни вблизи 63-64 руб./$1) и на фоне сезонно сильного текущего счета в ближайшие 1-2 месяца локальная недооценка рубля может быть нивелирована. Однако в случае заметного роста в этот период санкционных рисков вероятность нивелирования недооценки заметно снизится. Пара "доллар-рубль" переместилась в верхнюю часть диапазона 65-66 руб./$1, и сегодня ожидаем продолжения консолидации вблизи этих уровней", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

В пятницу, 1 марта, ЦБ РФ провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в рамках которого банки разместили в Центробанке 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд и объеме предложения со стороны банков в 567,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,68% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали лишь незначительные смешанные изменения по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,86% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,24% годовых, в то время как ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 8,64% годовых, а ставка на срок 6 месяцев, напротив, снизилась на 1 б.п. - до 8,69% годовых.

"На внутреннем межбанковском рынке пока сохраняется эффект от недавно завершенного налогового периода. Сегодня в банковскую систему вернулись 317,3 млрд рублей, размещенных два дня назад в рамках операций "тонкой настройки", однако средства не задержались на корсчетах, так как регулятор провел новый депозитный аукцион с лимитом 300 млрд рублей и сроком размещения на три дня", - говорит Ю.Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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