.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Устойчивость рубля не вселяет уверенности - БКС
.
01 марта 2019 года 16:08
Устойчивость рубля не вселяет уверенности - БКС
"Рубль завершает неделю на уровнях, близких к 65,8 - набор позитивных факторов позволяет курсу российской валюты сохранять устойчивость. Однако перспективы следующей недели не вселяют оптимизма. С одной стороны, за минувшую неделю рубль в существенной мере не поддавался каким-либо пессимистичным настроениям. Налоговый период, фиксация нефтяных цен выше 66$, а также оптимизм по торговым переговорам между США и Китаем оказывали рублёвому активу соответствующую поддержку. Однако с другой стороны, мы полагаем, что уже сейчас можно заметить возвращение инертности в рубле по отношению к "хорошим новостям". Другими словами, текущая динамика рубля, по нашим оценкам, является слабовыраженной. Мы полагаем, что такое положение дел характеризуется неустойчивостью курса нацвалюты, поддерживаемой набором позитивных факторов, а скорее условной изоляцией движений в рубле от факторов внешнего позитива. Главной причиной для такой изоляции мы продолжаем считать санкционный риск для РФ, возросший после публикации законопроекта DASKA. Если на этой неделе рубль демонстрировал просто слабый отклик на рыночный позитив, то в перспективе следующей недели мы видим риски возвращения ослабления в движение курса. С окончанием налогового периода, а также возможного отсутствия позитивных новостей санкционный "дамоклов меч" может снова захватить внимание инвесторов. Мы полагаем, что триггером для усиления санкционного фактора давления на рубль может стать установление Конгрессом сроков рассмотрения предложенного законопроекта. Заметим, что сохранение "бокового" движения в рубле на следующей неделе также видится вероятным. Поддержка нефтяного рынка, вероятно, окажется вблизи текущих уровней. Однако "аппетиты к покупке риска" могут получить позитивные импульсы как со стороны очередного "порционного" оптимизма по торговой сделке США и Китая, так и со стороны прогнозов из Поднебесной в ходе заседания Коммунистической партии Китая, стартующего 5 марта. Мы по-прежнему полагаем, что перспективы рубля даже в месячной перспективе продолжают слабеть. Ожидаемый диапазон для движения курса рубля на неделю - 65,6-66,8 за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
.
01 марта 2019 года 19:35
Москва. 1 марта. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску. читать дальше
.01 марта 2019 года 19:27
Рынок акций РФ на неделе продолжил консолидацию вместе с нефтью, индексы МосБиржи и РТС остались ниже круглых рубежей
Рынок акций РФ на неделе продолжил консолидацию вместе с нефтью, не сумевшей развить восходящее движение, а также на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании заключения финальной торговой сделки США-КНР. Индексы МосБиржи и РТС остались ниже круглых рубежей 2500 и 1200 пунктов соответственно, поскольку попытки роста нивелировались сохраняющимся оттоком из акций средств нерезидентов, хотя темпы вывода капиталов сократились. читать дальше
.01 марта 2019 года 19:23
Москва. 1 марта. Рынок акций РФ в пятницу просел по индексам и завершил неделю снижением вместе с нефтью, проигнорировав подъем внешних фондовых площадок на фоне ожиданий торговой сделки США-КНР. читать дальше
.01 марта 2019 года 19:10
Москва. 1 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря позитивным новостям о торговых переговорах между США и Китаем, а также снижению санкционных рисков после публикации в США законопроекта о новых антироссийских санкциях, который инвесторы посчитали менее "жестким", чем прогнозировалось ранее. читать дальше
.01 марта 2019 года 18:32
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) на 8% - до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.01 марта 2019 года 17:27
С учётом сезонного фактора, с прицелом на март цены на нефть могут скорректироваться на 10-15% - ГК "ФИНАМ"
"На рынке сырья ситуация в пятницу почти нейтральная. Индекс промышленных металлов в первой половине дня прибавил почти 0.4%. Цены на медь и алюминий растут на 0.5%, никель прибавляет почти 1.5%, а вот платина и палладий теряют по 0.5%. Цена тройской унции золота снижается на 0.5%, до 1305$.... читать дальше
.01 марта 2019 года 16:50
"Рубль пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4360 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,86%, недельная - до 7,88%, а месячная осталась на уровне 8,24%. В пятницу незначительно укреплялись все сырьевые валюты, реагируя на слухи в прессе о финализации... читать дальше
.01 марта 2019 года 16:26
"При достаточно позитивном фоне у российского рынка не хватает мотивации для роста. Неожиданно солидный рост американской экономики в IV квартале вновь возвращает на первый план вопрос о возможном повышении ставки ФРС раньше, чем это ожидают на рынке. Соответственно, инвесторы склонны проводить... читать дальше
.01 марта 2019 года 15:46
Динамика отечественного рынка акций в марте будет зависеть от внешнего и внутреннего новостных потоков - УК "Райффайзен Капитал"
В первый день весны отечественный фондовый рынок не торопится расти вслед за "зеленеющими" европейскими и азиатскими площадками. Индекс МосБиржи снижается на 0,3%, а РТС – на 2%. Дело в том, что оптимизм глобальных инвесторов главным образом связан с макроданными по Китаю и ЕС, подогревающими... читать дальше
.01 марта 2019 года 15:40
Москва. 1 марта. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть. читать дальше
.01 марта 2019 года 15:23
"Отечественная валюта начала сегодняшний день ростом против доллара и евро. Однако укрепление достаточно символическое - в рамках нескольких копеек. Мы по-прежнему сохраняем свои рекомендации. Напомним, что ранее мы уже неоднократно говорили о том, что диапазон от 65 до 66 рублей за доллар неплохо... читать дальше
.01 марта 2019 года 14:53
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала аналитическое освещение En+ (MOEX: ENPL), сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова, Александра Корнилова и Ангелины Глазовой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+, рассчитанная экспертами "Атона", составляет $12 за... читать дальше
.01 марта 2019 года 14:26
Европейские инвесторы не верят в макроэкономические перспективы РФ, но делают ставку на рост котировок акций банковского сектора РФ, то есть акций Сбербанка (MOEX: SBER), говорится в обзоре главного стратега Вячеслава Смольянинова и главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира... читать дальше
.01 марта 2019 года 13:56
"Рубль в пятницу торгуется без ярко выраженной динамики на умеренно негативном внешнем фоне. Основным фактором давления выступает укрепление доллара после публикации сильной статистики по американскому ВВП, который в IV квартале вырос на 2,6 процента. "Черное золото" корректируются вниз на... читать дальше
.01 марта 2019 года 13:29
На российском рынке доллар продолжает встречать сопротивление вблизи отметки 66 руб. - ИК "Велес Капитал"
"На российском рынке доллар продолжает встречать сопротивление вблизи отметки 66 руб., попытки протестировать и закрепиться на данном уровне пока остаются безуспешными, - констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Несмотря на очередной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.