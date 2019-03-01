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01 марта 2019 года 14:26
Инвесторы не верят в макроэкономические перспективы РФ, но любят Сбербанк - БКС
Европейские инвесторы не верят в макроэкономические перспективы РФ, но делают ставку на рост котировок акций банковского сектора РФ, то есть акций Сбербанка (MOEX: SBER), говорится в обзоре главного стратега Вячеслава Смольянинова и главного экономиста "БКС Глобал Маркетс" Владимира Тихомирова. Более того, эксперты отмечают, что ходе их встреч в Европе с 13 по 27 февраля с институциональными клиентами аналитики пришли к выводу, что взгляд европейских инвесторов на российский рынок акций стал наименее оптимистичным за последние полгода. "Консенсус предполагает, что рост ВВП вряд ли превысит 1,5-1,7% в 2019 году, в то время как большинство клиентов согласны с нами, что правительство, вероятно, большую часть года будет пополнять суверенный фонд. Клиенты часто спрашивали, могут ли власти использовать часть бюджетного профицита для увеличения доходов населения, однако мы считаем, что такой сценарий возможен не ранее второй половины 2020 года, а эффект таких мер, скорее всего, будет довольно ограниченным", - говорится в обзоре. В то же время в нем отмечается, что негативный новостной поток относительно потенциального введения санкций США против РФ практически не изменил восприятие инвесторами российского риска. "Клиенты хорошо знают и ценят сильные позиции России по внешним счетам и в сфере фискальной политики, а также снижающуюся с уже низкого уровня долговую нагрузку. Этот фактор частично компенсирует политические риски, связанные с инвестициями в Россию, по крайней мере пока. Вместе с тем наш опрос отношения инвесторов к России показал, что главным макроэкономическим риском клиенты считают геополитику/санкции (46%), далее идут цены на нефть (25%) и глобальный макроэкономический фон (23%). Внутренние факторы (повестка реформ и макроконъюнктура) беспокоят инвесторов в гораздо меньшей степени", - отмечают аналитики. По данным опроса, позиционирование по России относительно бенчмарков стало более осторожным. Ровно половина из опрошенных инвесторов сообщили, что занимают позицию "выше рынка" по России, 31% - "ниже рынка", а оставшиеся 19% - "нейтрально", то есть примерно на одном уровне с бенчмарками. "По мнению экспертов, учитывая предположительно позитивное отношение опрошенных нами институциональных инвесторов к России, результаты говорят об усилении осторожности к России. Доля позиций "выше рынка" оказалась минимальной, а "ниже рынка" - максимальной с начала наших регулярных опросов клиентов об отношении к российскому рынку в прошлом году", - пишут они. Подавляющее большинство опрошенных клиентов (около 90%) ожидают, что банки РФ покажут опережающую динамику на российском рынке акций в ближайшие полгода. "В основном имеется в виду один банк - Сбербанк. На втором месте - сектор медиа, а именно "Яндекс" (MOEX: YNDX) (36% голосов). Инвесторы также называли перспективными бумаги золотодобывающих компаний и ритейлеров (но всего 21%)", - говорится в обзоре. В ответах инвесторов оказалось гораздо меньше единства, когда их попросили назвать худший сектор в России на горизонте 6 месяцев. Нефтяной сектор оказался наименее любимым (почти 30% клиентов), как и сталь. Около 20% опрошенных клиентов ожидают, что операторы связи покажут динамику слабее рынка в среднесрочной перспективе. Ритейлеры, по всей видимости, вызывают противоречивые чувства, поскольку, помимо 21% клиентов с позицией "выше рынка", 14% ожидают от сектора результат хуже бенчмарка ("ниже рынка"). "В отличие от нашего декабрьского опроса некоторые сектора, такие как электроэнергетика и девелоперы, вообще не были упомянуты - в настоящее время весь интерес сосредоточен в тяжеловесах рынка", - говорится в заключение обзора.
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